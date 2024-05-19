КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)
Вдень 19 травня армія РФ вдарила КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки «прильотів».
За даними мера, одне з влучань зафіксоване у Центральному парку.
«Вибиті вікна в кінотеатрі «Парк». Крім цього, тут неподалік грали хлопці в футбол, це чудо, що ніхто не постраждав. У парку були люди, гуляли, це неділя, вихідний день, завжди тут дуже багато людей», – сказав мер.
Друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Там пошкоджені місця поховань і АЗС, розташована поряд. Внаслідок удару постраждала одна людина – у неї гостра реакція на стрес.
«Крім обурення, цинічні обстріли РФ нічого не викликають у харків’ян. Ніхто не тікає з міста. Ми всі разом будемо триматися і вистоїмо», – зазначив мер.
Відео: соцмережі
Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – “в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян”.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 17:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 19 травня армія РФ вдарила КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки «прильотів».".