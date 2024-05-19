Live
  • Нд 19.05.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)

Суспільство 17:50   19.05.2024
Вікторія Яковенко
КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)

Вдень 19 травня армія РФ вдарила КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки «прильотів».

За даними мера, одне з влучань зафіксоване у Центральному парку.

«Вибиті вікна в кінотеатрі «Парк». Крім цього, тут неподалік грали хлопці в футбол, це чудо, що ніхто не постраждав. У парку були люди, гуляли, це неділя, вихідний день, завжди тут дуже багато людей», – сказав мер.

Друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Там пошкоджені місця поховань і АЗС, розташована поряд. Внаслідок удару постраждала одна людина – у неї гостра реакція на стрес.

«Крім обурення, цинічні обстріли РФ нічого не викликають у харків’ян. Ніхто не тікає з міста. Ми всі разом будемо триматися і вистоїмо», – зазначив мер.

Відео: соцмережі

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – “в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян”.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)
КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)
19.05.2024, 17:50
Окупанти намагаються прорватися до Вовчанська, Стариці й Липців – Генштаб ЗСУ
Окупанти намагаються прорватися до Вовчанська, Стариці й Липців – Генштаб ЗСУ
19.05.2024, 17:32
Удар по базі відпочинку під Харковом: досі невідома доля одного з працівників
Удар по базі відпочинку під Харковом: досі невідома доля одного з працівників
19.05.2024, 17:21
Про небезпечну погоду синоптики попередили жителів Харкова та області
Про небезпечну погоду синоптики попередили жителів Харкова та області
19.05.2024, 17:14
Вже 6 загиблих через удар по селу Черкаська Лозова: у лікарні помер чоловік
Вже 6 загиблих через удар по селу Черкаська Лозова: у лікарні помер чоловік
19.05.2024, 16:30
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
17.05.2024, 06:58

Новини за темою:

15:18
Вибухи пролунали у Харкові: Мельник попереджав про КАБ у повітрі
09:03
Обстріли Харківщини за добу: дані Синєгубова та Тимошка
17:56
Через удар по приватному сектору в Харкові постраждала сім’я – Терехов (відео)
12:36
22 КАБи скинули окупанти на Вовчанськ: фото наслідків ударів по Харківщині
18:50
До 25 зросла кількість поранених внаслідок удару КАБами у Харкові

Ви читали новину: «КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 19 травня армія РФ вдарила КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки «прильотів».".