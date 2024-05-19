КАБ влучив в Центральний парк Харкова – Терехов про «прильоти» (відео)

Вдень 19 травня армія РФ вдарила КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки «прильотів».

За даними мера, одне з влучань зафіксоване у Центральному парку.

«Вибиті вікна в кінотеатрі «Парк». Крім цього, тут неподалік грали хлопці в футбол, це чудо, що ніхто не постраждав. У парку були люди, гуляли, це неділя, вихідний день, завжди тут дуже багато людей», – сказав мер.

Друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Там пошкоджені місця поховань і АЗС, розташована поряд. Внаслідок удару постраждала одна людина – у неї гостра реакція на стрес.

«Крім обурення, цинічні обстріли РФ нічого не викликають у харків’ян. Ніхто не тікає з міста. Ми всі разом будемо триматися і вистоїмо», – зазначив мер.

Відео: соцмережі

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – “в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян”.