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Вибухи пролунали у Харкові: Мельник попереджав про КАБ у повітрі

Події 15:18   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи пролунали у Харкові: Мельник попереджав про КАБ у повітрі

Близько 15:11 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у повітрі та закликав бути в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було чутно кілька вибухів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що є загроза повторних пусків.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:11 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".