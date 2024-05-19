Вибухи пролунали у Харкові: Мельник попереджав про КАБ у повітрі

Близько 15:11 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у повітрі та закликав бути в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було чутно кілька вибухів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що є загроза повторних пусків.