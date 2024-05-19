Вибухи пролунали у Харкові: Мельник попереджав про КАБ у повітрі
Близько 15:11 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у повітрі та закликав бути в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було чутно кілька вибухів.
Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що є загроза повторних пусків.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, КАБ, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:11 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".