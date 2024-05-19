Взрывы раздались в Харькове: Мельник предупреждал о КАБ в воздухе

Около 15:11 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе и призвал находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что есть угроза повторных пусков.