Около 09:00 враг начал атаковать Харьков ракетами типа «Бандероль».

Вначале мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по Основянскому району. После чего стало известно о «прилете» в Холодногорском. Около 10:00 в городе прогремел очередной взрыв.

«Враг нанес повторный удар «Бандеролью» по Основянскому району города — сейчас есть информация о повреждении окон в прилегающих к месту удара частных домах», – уточнил городской голова.

До этого утром 23 ноября жители Харькова слышали взрывы – первый «прилет» зафиксировали около 06:30 в Индустриальном районе. Примерно через десять минут россияне атаковали его повторно. Одновременно стало известно об ударе по Шевченковскому району. В облпрокуратуре уточнили: предварительно БпЛА типа «Молния» попал в окно многоэтажки. Пострадали две женщины, возрастом 42 и 68 лет.