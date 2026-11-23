Утром 23 ноября в Харькове начали звучать взрывы. Первый «прилет» зафиксировали около 06:30.

Мэр Игорь Терехов уточнил: оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова. Примерно через десять минут враг нанес повторный удар.

«Также есть информация о попадании вражеского дрона по многоэтажке в Шевченковском районе», – добавил Терехов.

Вскоре стало известно, что в результате «прилета» в Индустриальном районе вылетели два десятка окон. Также повреждены авто. Информации о пострадавших нет.

«Вражеский «прилет» дрона по многоэтажке в Шевченковском районе. Зафиксировано попадание по второму этажу жилого дома. По предварительной информации, два человека пострадали. Оказывается медицинская помощь», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.