Вранці 23 листопада в Харкові почали лунати вибухи. Перший “приліт” зафіксували близько 06:30.

Мер Ігор Терехов уточнив: окупанти атакували Індустріальний район Харкова. Приблизно за десять хвилин ворог завдав повторного удару.

“Також маємо інформацію про влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Шевченківському районі”, – додав Терехов.

Незабаром стало відомо, що в результаті “прильоту” в Індустріальному районі вилетіли два десятки вікон. Також пошкоджене авто. Інформації про постраждалих немає.

“Ворожий «прильот» дрону по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Зафіксовано влучання у другий поверх житлового будинку. За попередньою інформацією, дві людини постраждали. Надається медична допомога“, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.