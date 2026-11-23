Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: ранок у Харкові розпочався з вибухів.

07:24

Вранці РФ атакувала кілька районів у Харкові, є постраждалі

Вранці 23 листопада у Харкові почали лунати вибухи. Перший “приліт” зафіксували близько 06:30. Мер Ігор Терехов уточнив: окупанти атакували Індустріальний район Харкова. Приблизно за десять хвилин ворог завдав повторного удару.

«Також є інформація про попадання ворожого дрона по багатоповерхівці в Шевченківському районі», – додав Терехов.

Незабаром стало відомо, що в результаті “прильоту” в Індустріальному районі вилетіли два десятки вікон. Також пошкоджені авто. Інформації про постраждалих немає.

“Ворожий «прильот» дрону по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Зафіксовано влучання у другий поверх житлового будинку. За попередньою інформацією, дві людини постраждали. Надається медична допомога”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.