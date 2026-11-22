На Харківщині застосували графіки аварійних відключень електроенергії. Харківобленерго просить мешканців Харкова та області економно використовувати електроенергію та по можливості зменшити споживання електроприладів.

Одночасно із аварійними діють графіки погодинних відключень.

Вранці Міністерство енергетики повідомляло, що минулої доби РФ знову атакувала ряд об’єктів енергетики. В результаті на ранок було знеструмлено частину споживачів у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.