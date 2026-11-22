Пожежа в Холодногірському районі Харкова після прильоту 28 червня

У Київському районі Харкова близько 04:45 зафіксовано влучення ударного дрона. На місці пожежі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Наслідки “прильоту” уточнюються.

Перед цим моніторингові канали попереджали про ударні дрони у бік П’ятихаток та Північної Салтівки.

Нагадаємо, вночі 21 листопада російські війська атакували Печенізьку греблю. Пошкоджено ділянку автомобільної дороги. Проїзд дамбою перекрито. Для водіїв організували об’їзд за маршрутом: Чугуїв — Коробочкіне — Леб’язьке — Базаліївка — Приморське.