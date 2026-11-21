Наразі на Харківщині будують 13 підземних шкіл, дві з них коштом мецената Говарда Баффета, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На наступний рік у нас заплановано 6 чи 7 шкіл, залежно від того, скільки ми завершимо цього року. Ми маємо завершити 13, із цих 13, якщо буде все добре, завершимо 10. Однак, знову ж таки, напряму залежить від фінансування на цей рік», – розповів Синєгубов.

Зараз тривають процедури погодженнях щодо виділення фінансування для будівництва підземних шкіл.

«Але, якщо нам фінансування не дійде 20 грудня, то воно нам не дуже допоможе і не розв’яже наші проблеми. До речі, із цих 10 шкіл ще дві будують коштом Говарда Баффета. Ми їх мали завершити ще на початку цього року, але процедури, погодження міжнародного фінансування і все інше досить затягнули цей процес. Однак ці дві школи вже завершуємо точно до кінця цього року. Я хочу сказати, що ми маємо їх завершити до кінця цього місяця, але беремо запас до кінця цього року», – зазначив очільник ХОВА.