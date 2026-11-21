15 постраждалих, серед них – двоє дітей протягом минулої доби на Харківщині
Харків та 17 населених пунктів області перебували під ударами росіян протягом минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 15 людей, серед них – двоє дітей.
У Харкові зазнали поранень чоловіки 41 і 62 років; у сел. Солоницівка зазнали поранень 5 людей, зокрема хлопчики 12 і 14 років, ще 6 людей отримали гостру реакцію на стрес;
у с. Нестеренки Люботинської громади поранено 39-річного чоловіка;
у с. Бесарабівка Кегичівської громади отримала гостру реакцію на стрес 63-річна жінка.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою поранений 39-річний чоловік в селі Караван Малоданилівської громади.
Також медична допомога була потрібна 17-річній дівчинці, жінкам 40 і 41 років та 61-річному чоловіку, які отримали поранення 19 листопада в Ізюмі.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 ракета;
▪️1 РСЗВ;
▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типу «Молнія»;
▪️4 fpv-дрони;
▪️51 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено 24 гаражі, 2 двоповерхові багатоквартирні будинки, автомобіль, електромережі;
▪️у Богодухівському районі пошкоджені 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Золочів), 2 приватні будинки (с. Калинове);
▪️у Куп’янському районі пошкоджені електромережі (с. Гнилиця, сел. Шевченкове);
▪️в Ізюмському районі пошкоджені 2 приватні будинки (с. Василівка Друга, с. Залиман), 7 приватних домоволодінь, 3 автомобілі (м. Барвінкове);
▪️у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (сел. Васищеве), 3 багатоквартирні будинки, 10 приватних домоволодінь, 3 автомобілі, електромережі (сел. Солоницівка), 2 приватні будинки (с. Дворічний Кут, сел. Високий);
▪️у Берестинському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Бесарабівка).