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Сьогодні 21 листопада: яке свято та день в історії

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Сьогодні 21 листопада 2026: яке свято та день в історії

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Новини Харкова 21 листопада 2026 року – головне за день

Якщо вам цікава новина: «15 постраждалих, серед них – двоє дітей протягом минулої доби на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2026 в 10:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 17 населених пунктів області перебували під ударами росіян протягом минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".