Російський БпЛА вдарив по передмістю Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 21:06. Ще двоє постраждалих, серед яких дитина, звернулися за допомогою до лікарів через ворожий удар по передмісті Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов. Усім надається медична допомога.

За попередньою інформацією, горять 4 та 5 поверхи 5-поверхівки.

На цю хвилину відомо про двох постраждалих.

Усі служби екстреної допомоги працюють у посиленому режимі.

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Нагадаємо, у Харкові через удари «молний» вночі та вранці постраждали чотири особи, повідомила обласна прокуратура. Було два влучення: у Шевченківському районі прилетіло до медичного закладу, там пошкоджено вікна, людей поранено склом. Другий безпілотник влучив у дорогу у дворі багатоповерхівки, пошкоджені машини та вилетіли вікна.