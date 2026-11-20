Наразі вже колишнього головного державного ревізора-інспектора податкової служби в Харківській області засуджено до шести років ув’язнення. Прокурори довели, що він чинив тиск на бізнес та вимагав гроші за “спокійну роботу”, повідомили в облпрокуратурі.

За інформацією правоохоронців, після податкової перевірки одного із харківських виробничих кооперативів підприємству нарахували близько 730 тис. гривень штрафів. Директор кооперативу оскаржив це у податковій вищій інстанції.

Проте 31-річний ревізор разом зі своїм керівником почали приїжджати в офіс до підприємця та вимагати 1000 доларів. У разі відмови загрожували створити штучні перешкоди у роботі підприємства, заарештувати його майно та заблокувати банківські рахунки.

Наприкінці вересня 2021 року підприємець зустрівся з ними у салоні автомобіля та поклав 27 тис. грн. (у той період — 1000 доларів) у бокс підлокітника авто. Одразу після передачі грошей копи затримали податківців та повідомили їм про підозру.

Ревізор у суді провину не визнав, і сказав, що не знає, як купюри потрапили у підлокітнику автомобіля, оскільки на цей момент розмовляв телефоном.

“Проте надані стороною звинувачення докази підтвердили його причетність до злочину”, – кажуть у прокуратурі.

За отримання хабара у змові та з вимаганням суд дав йому шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, він позбавлений 9-го рангу державного службовця. Вирок ще не набрав чинності – триває строк на апеляційне оскарження. Над його спільником суду ще не було, оскільки його мобілізували.

Нагадаємо, у податківця з Харківщини забрали будинок та ділянку на Київщині як необґрунтовані активи. Податківець придбав їх через третіх осіб, які також обіймають посади в органах податкової служби.