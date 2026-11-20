Комунальники усувають наслідки ворожої атаки, яка сталася біля приватних домоволодінь у Новобаварському районі Харкова.

“Комунальники закривають контури вікон, лагодять покрівлі та відновлюють електропостачання. Мешканцям, чиє житло постраждало, фахівці надали консультації щодо отримання державної компенсації за програмою «єВідновлення», – зазначили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, близько 09:00 у Харкові почали лунати вибухи. Спочатку росіяни атакували Шевченківський район. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ворог бив безпілотниками. Інформації про постраждалих не було, проте пошкоджений бізнес-центр. Після чого “прилетіло” по Новобаварському району. Уламки БпЛА впали на гаражний кооператив, писав мер Ігор Терехов.