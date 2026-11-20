У Харківській облпрокуратурі 20 листопада повідомили, що кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу міста Ізюм зросла. Стало відомо про загиблу жінку.

Доповнено о 12:01. У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару в Ізюмі.

«До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС. Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій житлового багатоквартирного будинку. Вночі з-під завалів деблоковано тіло загиблої жінки», – розповіли рятувальники.

У ДСНС нагадали: внаслідок вчорашньої атаки на Ізюм загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них п’ятеро дітей.

11:30. “На жаль, жінка, яка перебувала під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського удару по Ізюму, загинула”, – написали в облпрокуратурі.

Поранення та гостру реакцію на стрес діагностували у 22 людей. Серед них – п’ятеро дітей.

Нагадаємо, 19 листопада армія РФ атакувала житловий будинок в Ізюмі. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, окупанти обстріляли місто близько 11:30 із РСЗВ «Торнадо-С».