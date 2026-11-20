20 листопада в Україні – День захисту дітей. У цей день рік тому Путін на словах “освободил КупЯнск”. У 2004-му суд відхилив спробу КМДА заборонити акцію на Майдані Незалежності, з якої згодом розпочалася Помаранчева революція. У 1945-му розпочався Нюрнберзький процес. У 1940-му Угорщина приєдналася до Троїстого пакту. У 1917-му Українська Центральна Рада затвердила Третій універсал, яким проголосила УНР. У 1805-му відбулася прем’єра єдиної опери Бетховена – “Фіделіо”.

Свята та пам’ятні дати 20 листопада

20 листопада в Україні – День захисту дітей та свято Третього універсалу.

У світі – Всесвітній день дитини та День педіатра.

Третя п’ятниця листопада – це Міжнародний день протидії булінгу (таких дні два на рік – в останню п’ятницю лютого та третю п’ятницю листопада) та Всесвітній день вазектомії.

Також сьогодні: День індустріалізації Африки, День пам’яті трансгендерів, Всесвітній день таблиці множення (його відзначають восени в різні дати, у 2026 році – 20 листопада) та Міжнародний день “Обійми бігуна”.

Відео створене з використанням ШІ

20 листопада в історії

20 листопада 1805 року відбулася прем’єра єдиної опери, яку написав Людвіг Ван Бетховен – “Фіделіо”. Докладніше.

20 листопада 1917 року своїм Третім універсалом Українська Центральна Рада проголосила Українську народну республіку (УНР). Докладніше.

20 листопада 1940 року Угорщина приєдналася до Троїстого пакту. Вона стала четвертою країною – учасницею військового союзу агресорів Другої світової війни. Докладніше.

20 листопада 1945 року розпочався Нюрнберзький процес над головними нацистськими злочинцями. Докладніше.

20 листопада 2004 року Шевченківський райсуд Києва відхилив подання Київської МДА щодо обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада. Докладніше.

20 листопада 2025 року росіяни на словах “захопили Куп’янськ”. Про вигаданий успіх диктатору Путіну доповів начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Тактика “прапоровтиків” і перебільшення успіхів була характерна для російського військового та політичного командування. Проте саме історія про “освобождение КупЯнска” стала знаковою та використовується військовими оглядачами як класичний зразок брехні окупантів про події на фронті. Рік тому Куп’янськ став найбільшим населеним пунктом, який росіяни оголосили захопленим, ігноруючи реальність. Генштаб ЗСУ одразу спростував заяви Герасимова, назвавши їх “дешевою провокацією”.

“Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста”, – інформували в Генштабі.

Попри це Путін довго продовжував заявляти про контроль над Куп’янськом у різних публічних виступах. Його слова спростував особисто президент України Володимир Зеленський, який прибув до стели на в’їзді до Куп’янська та записав там відео.

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Згодом більшість диверсантів із Куп’янська вибили, Сили оборони провели там зачистку. За минулий рік ситуація на цій ділянці фронту не зазнала радикальних змін: росіяни продовжують інфільтрувати до Куп’янська малі піхотні групи. Оборонці їх знищують. На мапі DeepState значна частина міста знаходиться в “сірій” зоні, контрольованих окупантами територій немає. Водночас досвід “освобождения КупЯнска” російське керівництво поширило на інші українські території. Одним із найвідоміших прикладів останнього часу стало “освобождение Святогорска”. Про нього Путін заявив 1 вересня 2026 року, попри те, що у Святогірську взагалі не було ані російських диверсантів, ані боїв. Щобільше – ЗСУ в цей час проводили операцію “Вівальді”, внаслідок якої окупантів на цьому напрямку відкинули ще далі.

Церковне свято 20 листопада

20 листопада – передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполіта. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо весь день іде сніг, але на землі не затримується, то навесні розіллються річки.

Ожеледиця в цей день – до затяжних морозів.

Якщо вікна вкрилися інеєм – буде хороший врожай зерна наступного року.

Що не можна робити 20 листопада

Не можна прати постільну білизну.

Не можна в’язати.

Не можна хворим людям виходити на вулицю, бо хвороба погіршиться.