Сьогодні 20 листопада: яке свято та день в історії

20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада затвердила Третій універсал, яким проголосила УНР. У 1940-му Угорщина приєдналася до Троїстого пакту. У 1945-му розпочався Нюрнберзький процес. У 2004-му суд відхилив спробу КМДА заборонити акцію на Майдані Незалежності, з якої згодом розпочалася Помаранчева революція.

Свята та пам’ятні дати 20 листопада

20 листопада в Україні – свято Третього універсалу.

У світі – Всесвітній день дитини та День педіатра.

Також сьогодні: Всесвітній день географічних інформаційних систем (відзначають у третю середу листопада), День пам’яті трансгендерів, День індустріалізації Африки, Міжнародний день “Обійми бігуна”.

20 листопада в історії

20 листопада 1917 року своїм Третім універсалом Українська Центральна Рада проголосила Українську народну республіку (УНР). Докладніше.

20 листопада 1940 року Угорщина приєдналася до Троїстого пакту. Вона стала четвертою країною – учасницею військового союзу агресорів Другої світової війни. Цього дня відповідний документ підписав прем’єр-міністр королівства – граф Пал Телекі. За пів року після цих подій він застрелиться.

Офіційне приєднання Угорщини до Німеччини, Італії та Японії стало логічним продовженням тривалого руху цієї країни на зближення з нацистами. Фундамент такого політичного курсу заклали ще після завершення Першої світової. Королівство, яке до початку війни було частиною Австро-Угорщини, опинилося серед тих, хто програв. У результаті угорці були змушені підписати Тріанонський договір, згідно з яким країна втратила дві третини своєї довоєнної території. Уся подальша історія Угорщини (аж до сучасності) просякнута реваншистськими настроями та бажанням відновити “колишню велич”. Ці настрої в певні періоди загострювалися, а у певні – стихали. Між двома світовими війнами був період постійного нагнітання драми. Цьому сприяв регент королівства, віцеадмірал Міклош Горті (він у 1919 році на чолі війська повалив комуністичний режим, який ненадовго захопив владу в країні, а після юридичної реставрації монархії парламент обрав Горті регентом – з майже необмеженою владою). Фізично ж у життя праворадикальну державну політику втілювала низка прем’єрів.

Першим із тих, кого історики згадують у переліку глав уряду, котрі вели Угорщину в прірву нацизму, був Дюла Гембеш. Горті призначив його прем’єром у 1932 році. Цілями, яких домагався Гембеш у зовнішній політиці, був перегляд Тріанонського договору та вихід країни з Ліги Націй. У внутрішній політиці він намагався придушити опозицію та встановити в державі однопартійність. Цей прем’єр помер за чотири роки від ниркової недостатності. Проте за часи правління майже зачистив політичний простір і “підтягнув” до керівництва державою однодумців – своїх і Горті.

Наступник Гембеша Кальман Дараньї став прем’єром, за часів правління якого в Угорщині ухвалили “Перший єврейський закон”. Він встановлював квоту 20% на максимальну частину єврейського населення у трудовій зайнятості в країні. Також Дараньї розпочав мілітаристську політику, заявивши про необхідність масштабного переозброєння армії (так звана “програма Дараньї”). Проте у 1938 році навіть такі дії були недостатньо радикальними, щоб влаштовувати місцевих правих і диктаторів Німеччини та Італії, на зближення з якими стрімко йшла Угорщина. Тож довго “біля керма” Дараньї не залишався й уже навесні 1938-го пішов у відставку. Тим часом союзники нацисти та фашисти у листопаді 1938-го допомогли угорцям втілити в життя частину їхніх “територіальних мрій” рішенням Першого Віденського арбітражу. Тож Угорщина все більше рухалася пропонованим ними шляхом. Весною 1939 року тут затвердили “Другий єврейський закон”. Він ще більше урізав квоти єврейського населення у трудовій зайнятості та підприємництві. Крім того, цей закон визначав єврейство як расу, а не як релігію й таким чином позбавляв громадянських прав і тих євреїв, які прийняли християнство. Коли цей закон затверджували, прем’єр-міністром країни вже був Пал Телекі. Він очолював Угорщину на початку Другої світової війни та був противником участі своєї армії у бойових діях. Країна залишалася осторонь битв у Польщі. Угорщина не дозволяла німецьким військам використовувати свою територію для проходу чи проведення операцій проти Польщі та дозволила залишкам польської армії, а також цивільним бігти на свою територію.

Проте довго тримати умовний нейтралітет було неможливо. Угорщині довелося вибирати сторону в загальноєвропейському конфлікті, що розгорівся. І в листопаді 1940 року Телекі підписав приєднання до Троїстого пакту. А потім – у грудні 1940-го – договір про вічну дружбу з Югославією. Саме це призвело прем’єра до самогубства. Він відмовився від участі угорської армії в агресії проти Югославії, але змушений був пропустити німецькі війська територією королівства. У відповідь Велика Британія погрожувала Угорщині війною. Телекі зрозумів, що королівство опинилося у безвихідному становищі. 3 квітня 1941 року він застрелився. А у своєму останньому листі засудив агресію проти Югославії. До влади прийшов набагато радикальніший правий політик – Ласло Бардошші. Уже 11 квітня 1941 року 80-тисячна угорська армія перейшла югославський кордон та приєдналася до бойових дій на боці нацистів.

20 листопада 1945 року розпочався Нюрнберзький процес над головними нацистськими злочинцями. Докладніше.

20 листопада 2004 року Шевченківський райсуд Києва відхилив подання Київської МДА щодо обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада. Докладніше.

Церковне свято 20 листопада

20 листопада – передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Вшановують пам’ять преподобного Григорiя Декаполiта. Преподобний Григорій Декаполіт народився в Ісаврійському Декаполі у VIII столітті. З дитинства був захоплений вірою, хотів вести чернече життя. Щоб уникнути одруження, на якому наполягали батьки, таємно пішов із дому. Все життя провів у мандрах: був у Константинополі, Римі, Коринті, Солуні, якийсь час працював у печері на Олімпі. Усюди проповідував. Своїми подвигами та молитвою набув дарів пророцтва та чудотворства. Для протидії єресі іконоборства преподобний Григорій покинув монастир святого Міни, в якому працював довгий час, і вирушив знову до Константинополя. У столиці важка хвороба підточила сили святого, і він помер 816 року.

Народні прикмети

Якщо весь день іде сніг, але на землі не затримується, то навесні розіллються річки.

Ожеледиця в цей день – до затяжних морозів.

Якщо вікна вкрилися інеєм – буде хороший врожай зерна наступного року.

Що не можна робити 20 листопада

Не можна прати постільну білизну.

Не можна в’язати.

Не можна хворим людям виходити на вулицю, бо хвороба погіршиться.