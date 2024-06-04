Сьогодні 4 червня: який день в історії

4 червня в Україні – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Цього дня у 1783 році вперше продемонстрували повітряну кулю. У 1920-му підписали Тріанонський мирний договір, який позбавив Угорщину більшої частини територій. У 1942-му почалася головна морська битва Другої світової – за атол Мідвей, а у 1989-му стався кривавий розгін протесту на площі Тяньаньмень у Китаї.

Свята та пам’ятні дати 4 червня

4 червня в Україні – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, День господарських судів України.

У світі: Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії.

Також відзначають: Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлерів, Міжнародний день коргі.

4 червня в історії

4 червня 1783 року брати Жозеф-Мішель і Жак-Етьєн Монгольф’є вперше продемонстрували свою повітряну кулю. Детальніше.

4 червня 1920 року підписали Тріанонський мирний договір між країнами – переможницями Першої світової війни та Угорщиною. Він набув чинності 26 липня 1921 року і став одним із тих договорів за результатами Першої світової війни, які створили реваншистські настрої в країнах, що програли. Нові кордони країни визначили в рамках ліній припинення вогню, які встановили під час капітуляції Австро-Угорщини в листопаді-грудні 1918 року. За умовами Тріанонського договору Угорщина втратила 72% довоєнної території та 64% населення (значною мірою це були не етнічні угорці, проте 3 млн угорців все ж таки опинилися на територіях інших країн).

Також країна більше не мала виходу до моря. Договір наклав на Угорщину репарації, обмежив чисельність армії країни до 35 тисяч офіцерів і солдатів, а австро-угорський флот припинив своє існування. Території, які втратила Угорщина, отримали Королівство Румунія, Чехословацька Республіка, Королівство Сербів, Хорватів і Словенців (пізніше – Югославія) та навіть колишні партнери угорців за імперією – Австрія.

Очікуваним наслідком такого “розчленування” Угорського королівства став реваншизм і так званий “угорський ірредентизм” – прагнення відновлення “Великої Угорщини”. Через укладений Тріанонський договір у країні оголосили національну жалобу – прапори були приспущені аж до 1938 року. У школах учні щодня перед уроками читали молитву про возз’єднання Батьківщини. По країні також будували “Тріанонські монументи” – на згадку про країну, яку угорці втратили.

Коротким епізодом реваншу угорців стали результати першого та другого Віденських арбітражів, що були влаштовані нацистською Німеччиною та фашистською Італією. А також – період початку Другої світової війни, під час якої країна воювала на боці нацистів і “повертала споконвічні землі”, анексуючи їх у сусідів. Однак надовго утримати загарбане угорцям не вдалося. За мирними договорами, що були укладені за наслідками Другої світової війни, Угорщина повернулася до кордонів 1920 року. Питання “відновлення великої Угорщини” досі актуальне в політиці цієї держави. Так, уже за уряду Віктора Орбана, з 2010 року, в країні ухвалили рішення 4 червня (у день укладання Тріанонського договору) відзначати День національної єдності. А ультраправі організації країни продовжують споруджувати в ній популярні ще після Першої світової “Тріанонські монументи”.

4 червня 1942 року почалася битва між Японією та США за атол Мідвей на Тихому океані. Вона стала наймасштабнішою морською битвою часів Другої світової – і до того ж вирішила подальшу долю “Тихоокеанської” частини війни. Детальніше.

4 червня 1989 року відбулося криваве придушення силами армії Китаю тривалої масової акції протесту на площі Тяньаньмень у Пекіні. Проти людей застосували танки та стрілецьку зброю. Детальніше.

Церковне свято 4 червня

4 червня вшановують пам’ять святителя Митрофана, Патріарха Константинопольського. Батько Митрофана Дометій був рідним братом римського імператора. При цьому він став християнином, і під час гонінь на християн із двома синами пішов у Візантію. Там він став пресвітером, а згодом обійняв єпископський престол. Згодом єпископами стали і його сини Проб, а після його смерті – Митрофан. Імператор Костянтин Великий, познайомившись зі святим Митрофаном під час візиту до Візантії, забрав того із собою до Риму. У 325 році під час першого Вселенського собору в Нікеї Костянтин Великий ініціював обрання Митрофана патріархом. Так він став першим патріархом Константинопольським. На той момент Митрофан уже був глибоким старцем. Сам він на Соборі не був присутній. Після завершення зібрання імператор та головні учасники заходу відвідали Митрофана. На прохання імператора святитель вказав собі гідного наступника – єпископа Олександра. Святитель Митрофан мирно помер у 326 році, у віці 117 років.

Народні прикмети

Якщо не зорі задуха, то буде негода.

Якщо 4 червня йде дощ, то дощитиме ще два дні.

Якщо вже розцвіла матіола, то літо буде теплим.

Що не можна робити 4 червня

Не можна купатися у відкритих водоймах.

Не можна байдикувати.