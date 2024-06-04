Сегодня 4 июня: какой день в истории

4 июня в Украине – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В этот день 1783 года впервые продемонстрировали воздушный шар. В 1920-м подписали Трианонский мирный договор, лишивший Венгрию большей части территорий. В 1942-м началось главное морское сражение Второй мировой – за атолл Мидуэй, а в 1989-м произошел кровавый разгон протеста на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Праздники и памятные даты 4 июня

4 июня в Украине – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, День хозяйственных судов Украины.

В мире: Международный день невинных детей – жертв агрессии.

Также отмечают: Международный день борьбы с кариесом, Международный день спойлеров, Международный день корги.

4 июня в истории

4 июня 1783 года братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье впервые продемонстрировали свой воздушный шар. Подробнее.

4 июня 1920 года подписали Трианонский мирный договор между странами — победительницами Первой мировой войны и Венгрией. Он вступил в силу 26 июля 1921 года и стал одним из тех договоров по результатам Первой мировой войны, которые создали реваншистские настроения в проигравших странах. Новые границы страны определили в рамках линий прекращения огня, которые установили во время капитуляции Австро-Венгрии – в ноябре-декабре 1918 года. По условиям Трианонского договора Венгрия потеряла 72% довоенной территории и 64% населения (в значительной степени это были не этнические венгры, однако 3 млн венгров все же оказались на территориях других стран).

Также у страны больше не было выхода к морю. Договор наложил на Венгрию репарации, ограничил численность армии страны до 35 тысяч офицеров и солдат, а австро-венгерский флот прекратил свое существование. Территории, которых лишилась Венгрия, получили Королевство Румыния, Чехословацкая Республика, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (позже — Югославия) и даже бывшие партнеры венгров по империи – Австрия.

Ожидаемым следствием такого «расчленения» Венгерского королевства стал реваншизм и так называемый «венгерский ирредентизм» – стремление к восстановлению «Великой Венгрии». Из-за заключенного Трианонского договора в стране объявили национальный траур – флаги были приспущены вплоть до 1938 года. В школах учащиеся каждый день перед уроками читали молитву о воссоединении Родины. По стране также строили «Трианонские монументы» — в память о стране, которую венгры потеряли.

Коротким эпизодом реванша венгров стали результаты первого и второго Венских арбитражей, устроенных нацистской Германией и фашистской Италией. А также — период начала Второй мировой войны, во время которой страна воевала на стороне нацистов и «возвращала исконные земли», аннексируя их у соседей. Однако надолго удержать полученное венграм не удалось. По мирным договорам, заключенным по результатам Второй мировой войны, Венгрия вернулась к границам 1920 года. Вопрос «восстановления великой Венгрии» до сих пор актуален в политике этого государства. Так, уже при правительстве Виктора Орбана, с 2010 года, в стране приняли решение 4 июня (в день заключения Трианонского договора) отмечать День национального единства. А ультраправые организации страны продолжают сооружать в ней популярные еще после Первой мировой «Трианонские монументы».

4 июня 1942 года началась битва между Японией и США за атолл Мидуэй на Тихом океане. Она стала самой масштабной морской битвой времен Второй мировой – и к тому же решила дальнейшую судьбу «Тихоокеанской» части войны. Подробнее.

4 июня 1989 года произошло кровавое подавление силами армии Китая длительной массовой акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Против людей применили танки и стрелковое оружие. Подробнее.

Церковный праздник 4 июня

4 июня чтят память святителя Митрофана, Патриарха Константинопольского. Отец Митрофана Дометий был родным братом римского правителя. При этом он стал христианином, и во время гонений на христиан с двумя сыновьями уехал в Византию. Там он стал пресвитером, а затем занял епископский престол. Впоследствии епископами стали и его сыновья Проб, а после его смерти – Митрофан. Император Константин Великий, познакомившись со святым Митрофаном во время визита в Византию, увез того с собой в Рим. В 325 году во время первого Вселенского собора в Никее Константин Великий инициировал избрание Митрофана патриархом. Так он стал первым патриархом Константинопольским. В тот момент Митрофан уже был глубоким старцем. Сам он на Соборе не присутствовал. После завершения собрания император и главные участники мероприятия посетили Митрофана. По просьбе императора святитель указал себе достойного преемника – епископа Александра. Святитель Митрофан мирно скончался в 326 году, в возрасте 117 лет.

Народные приметы

Если на рассвете душно, то будет непогода.

Если 4 июня идет дождь, то будет дождь еще два дня.

Если уже расцвела маттиола, то лето будет теплым.

Что нельзя делать 4 июня

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Нельзя бездельничать.