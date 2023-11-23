Сегодня 23 ноября: какой праздник и день в истории

23 ноября год назад Харьков почти на сутки остался без света из-за российской ракетной атаки. В 1917-м в УНР создали Украинский Генеральный штаб. В 1940-м Румыния (а перед ней Венгрия) присоединилась к Тройственному союзу с нацистской Германией. В 1989-м началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В 2003-м в Грузии победила Революция роз – в отставку ушел президент Шеварнадзе.

Праздники и памятные даты 23 ноября

23 ноября в мире – Международный день имидж-консультанта, Всемирный день акварели, День Фибоначчи (итальянского математика XIII века) и День благодарения в США.

23 ноября в истории

23 ноября 1917 года в УНР создали Украинский Генеральный штаб. Это (вслед за принятием Третьего универсала) стало реакцией руководства Украины на Октябрьский переворот в Петрограде. Если с предшественниками большевиков – Временным правительством – руководство УЦР надеялось «договориться цивилизованно», то перспектива военного противостояния с «красными» была более чем вероятной.

После принятия решения о создании Генштаба сформировали и утвердили его состав. И с 20 декабря Генштаб приступил к полноценной работе. Его здание размещалось на улице Терещенковской в Киеве. Основными функциями того ГШ была организация войска и подготовка резервов. Непосредственное руководство военными подразделениями на фронте осуществлял Штаб Армии УНР.

23 ноября 1940 года королевство Румыния присоединилось к трехстороннему пакту Германии, Италии и Японии. Перед этим – 20 ноября – аналогичный шаг сделали соседи Румынии – венгры. Причем обе страны пошли на союз с нацистами и фашистами из-за территориального конфликта между собой. Венгрия после распада Австро-Венгерской империи прошла ряд трансформаций: от демократии, через советскую республику и оккупацию — к монархии. После подписания Трианонского договора со странами Антанты Венгрия потеряла более половины своей территории (по состоянию на 1914-й год), поэтому здесь были такие же настроения, как и в Германии после подписания унизительного Версальского мира. В частности, у страны были территориальные претензии к соседней Румынии. Венгрия хотела вернуть себе северную часть Трансильвании. И это удалось по результатам Второго Венского арбитража в 1940 году. Инициировали этот арбитраж Германия и Италия. И это сблизило венгров со странами Оси.

Ситуация с присоединением к Тройственному союзу Румынии – менее логична. Эта страна из-за действий Германии и Италии потеряла Северную Трансильванию. А Бессарабию оккупировал СССР (опять же по договоренности с Германией в рамках пакта Молотова — Риббентропа). Но это не отвратило румын от немцев. На фоне территориальных потерь в стране резко усилились ультраправые настроения и на этой политической волне к власти пришла фашистская организация «Железная Гвардия». Это новое руководство страны и повело ее курсом на присоединение к Тройственному пакту.

23 ноября 1989 года началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В этот день грузины осадили Цхинвали. Этому предшествовала попытка Южной Осетии обрести автономию в составе Грузинской ССР. 10 ноября 1989 года Верховный Совет Южной Осетии обратился в Верховный Совет Грузинской ССР с соответствующей просьбой повысить статус региона до статуса автономной республики. Но 16 ноября эту заявку отклонили. Этот конфликт только начал дальнейшее противостояние. 20 сентября 1990 года Южная Осетия сделала заявление о государственном суверенитете, а в октябре бойкотировала парламентские выборы в Грузии, решив провести выборы в парламент в декабре 1990-го. В ответ на это 11 декабря 1990-го парламент Грузии принял законопроект, фактически отменивший автономный статус Южной Осетии. Но в конфликт, конечно, вмешалась РФ. В дальнейшем в мае 1991-го парламент Южной Осетии заявил о намерении отделиться от Грузии и объединиться с Северной Осетией, которая является частью РФ. Все эти события перешли в противостояние, в том числе и вооруженное, которое длится несколько десятилетий – в первую очередь из-за активного участия в нем россиян.

23 ноября 2003 года в Грузии победила Революция роз. В этот день в отставку ушел президент страны Эдуард Шеварнадзе. Революция роз в Грузии была во многом похожа на украинскую Оранжевую революцию (произошедшую через год после грузинских событий). Причиной народного гнева стала попытка фальсификации выборов. Только не президентских, а парламентских. В то время в стране уже накопилось недовольство политикой Эдуарда Шеварнадзе, который возглавлял Грузию с 1995 года. 2 ноября в стране прошли выборы, а 3 ноября обнародовали результаты экзитполов, по которым лидировал оппозиционный блок Михеила Саакашвили «Единое национальное движение».

Но ЦИК объявил другие данные: после подсчета 50% бюллетеней впереди была пропрезидентская сила – «За новую Грузию». Начались протесты против фальсификаций. Попытки переговоров между властью и оппозицией проваливались, и 12 ноября в стране стартовал сбор подписей за отставку Шеварднадзе. Несмотря на протесты, ЦИК все-таки «досчитал» голоса – и блок Шеварнадзе «За новую Грузию» победил на выборах, получив 21,3%. Несколько оппозиционных партий получили по 18,84%, 18,3%, 12,04% и 8,79% голосов. Хотя суммарно у оппозиции было большинство, это протестующих не удовлетворило. Уже 21 ноября в Тбилиси начали съезжаться противники Шеварнадзе. А в первый день работы нового парламента, 22 ноября, протестующие во главе с Саакашвили с розами в руках захватили здание парламента. Выступление Шеварнадзе перед новоизбранными депутатами таким образом прервали, президент был вынужден покинуть здание в сопровождении охраны. Он ввел чрезвычайное положение и рассчитывал на поддержку полиции и военных. Но элитные подразделения полиции отказались поддержать президента. Это и стало переломным моментом. Вечером 23 ноября Шеварнадзе провел переговоры с лидерами оппозиции, а после них объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности президента Грузии стала оппозиционная спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Внеочередные выборы президента назначили на 4 января. Как известно, победил в них Саакашвили.

23 ноября 2022 года Харьков и значительная часть Украины вновь остались без света из-за массированной российской ракетной атаки. На этот раз Харьков был без электричества почти сутки – свет начал появляться днем 24 ноября. При этом ракетных ударов по Харькову и области 23 ноября не было. Но «прилеты» по энергетической инфраструктуре в других регионах страны привели к тому, что около 15:00 на Харьковщине начались перебои со светом. А потом он исчез полностью. Остановился городской электротранспорт, задерживались электрички и поезда, а на дорогах возникли пробки из-за отключения светофоров. Ближе к вечеру мэр Игорь Терехов сообщил, что систему отопления в городе придется перезапускать.

Церковный праздник 23 ноября

23 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Он был двоюродным братом Григория Богослова и другом Василия Великого, а также их учеником и последователем. Около 40 лет прожил в пустыне суровым аскетом. После смерти Иконийского епископа Амфилохию трижды являлись ангелы, призывая его в Иконию – на святительский подвиг. Амфилохий пришел в Иконию, где его рукоположили в епископы. Святитель принимал участие во Втором вселенском соборе (в 381 году). До наших дней сохранились послания и слова святителя Амфилохия. Он служил Богу всю жизнь и умер мирно – в 394 году.

Народные приметы

Если 23 ноября на улице много снега, то зима будет теплой.

Если на дорогах много грязи, зима будет морозной.

Если в этот день сильный ветер, ждите похолодание и вьюгу.

Что нельзя делать 23 ноября

23 ноября не стоит выходить из дома в темное время суток.

Нельзя осуществлять необдуманные расходы.

Нельзя спорить с тем, с кем и так не очень хорошие отношения, потому что можете рассориться окончательно.