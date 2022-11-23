Live
  • Среда 23.11.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.55
    • 🟢

В Харькове постараются вернуть свет за ночь, отопление перезапустят — Терехов

Общество 18:43   23.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове постараются вернуть свет за ночь, отопление перезапустят — Терехов

В Харькове коммунальные службы и энергетики будут работать всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение в городе.

«Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение», — сообщил в видеообращении мэр Игорь Терехов.

Также он отметил, что вначале будут восстанавливать электроснабжение критической инфраструктуры, о чем ранее говорил глава ОВА Олег Синегубов, а уже затем жилых домов.

«Нам придется перезапустить отопление», — добавил городской голова.

Как уточнил советник городского головы Вячеслав Хитрин, сливать воду из труб теплоснабжения в домах харьковчан не будут.

«Некоторое оборудование сейчас не работает, когда появится электроэнергия — его нужно перезапустить для нормальной подачи отопления в дома», — пояснил он.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:06
Синегубов рассказал, как будут возвращать электроэнергию в Харькове и области
18:04
Какие пригородные поезда отменили сегодня на Харьковщине – перечень
17:37
Из-за обстрелов задерживаются пригородные электрички и рейсы из Харькова
17:16
В Харькове — пробки: патрульные обратились к водителям и пешеходам (фото)
16:58
Синегубов рассказал, куда можно прийти в случае длительного отключения света

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове постараются вернуть свет за ночь, отопление перезапустят — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 18:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальные службы и энергетики будут работать всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение в городе.".