В Харькове постараются вернуть свет за ночь, отопление перезапустят — Терехов

В Харькове коммунальные службы и энергетики будут работать всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение в городе.

«Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение», — сообщил в видеообращении мэр Игорь Терехов.

Также он отметил, что вначале будут восстанавливать электроснабжение критической инфраструктуры, о чем ранее говорил глава ОВА Олег Синегубов, а уже затем жилых домов.

«Нам придется перезапустить отопление», — добавил городской голова.

Как уточнил советник городского головы Вячеслав Хитрин, сливать воду из труб теплоснабжения в домах харьковчан не будут.

«Некоторое оборудование сейчас не работает, когда появится электроэнергия — его нужно перезапустить для нормальной подачи отопления в дома», — пояснил он.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.