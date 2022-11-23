В Харькове постараются вернуть свет за ночь, отопление перезапустят — Терехов
В Харькове коммунальные службы и энергетики будут работать всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение в городе.
«Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение», — сообщил в видеообращении мэр Игорь Терехов.
Также он отметил, что вначале будут восстанавливать электроснабжение критической инфраструктуры, о чем ранее говорил глава ОВА Олег Синегубов, а уже затем жилых домов.
«Нам придется перезапустить отопление», — добавил городской голова.
Как уточнил советник городского головы Вячеслав Хитрин, сливать воду из труб теплоснабжения в домах харьковчан не будут.
«Некоторое оборудование сейчас не работает, когда появится электроэнергия — его нужно перезапустить для нормальной подачи отопления в дома», — пояснил он.
Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальные службы и энергетики будут работать всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение в городе.".