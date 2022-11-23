У Харкові намагатимуться повернути світло за ніч, опалення перезапустять – мер
У Харкові комунальні служби та енергетики працюватимуть усю ніч, щоб відновити електропостачання у місті.
“Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання”, – повідомив у відеозверненні мер Ігор Терехов.
Також він зазначив, що спочатку відновлюватимуть електропостачання критичної інфраструктури, про що раніше говорив голова ОВА Олег Синєгубов, а вже потім житлових будинків.
“Нам доведеться перезапустити опалення”, – додав міський голова.
Як уточнив радник міського голови В’ячеслав Хитрін, зливати воду із труб теплопостачання в будинках харків’ян не будуть.
“Деяке обладнання зараз не працює, коли з’явиться електроенергія – його потрібно перезапустити для нормальної подачі опалення в будинки”, – пояснив він.
Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальні служби та енергетики працюватимуть усю ніч, щоб відновити електропостачання у місті.".