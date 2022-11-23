Світла немає в Харкові та області, ударів по регіону не було – Синєгубов

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківська область знеструмлена внаслідок ворожих ракетних атак з енергетичній інфраструктурі України.

За словами голови ХОВА, станом на цю хвилину ударів по критичній інфраструктурі області немає.

“Але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми. Фахівці роблять все можливе, щоб відновити безперебійне постачання”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси.