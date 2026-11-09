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Укусила господаря: у Краснокутській громаді карантин через скаженого собаку

Події 21:13   09.11.2026
Тетяна Литвіна
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Укусила господаря: у Краснокутській громаді карантин через скаженого собаку

У Краснокутській громаді зареєстровано випадок сказу домашнього собаки. Тварина вкусила свого господаря, а згодом померла, повідомили у Держпродспоживслужбі в Харківській області.

НП сталася 5 листопада 2026 року в селі Водяне. Фахівці виявили у загиблого собаки антиген вірусу сказу.

На території села Водяне запроваджено карантинні обмеження.

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Нагадаємо, на території селища Ударне Люботинської громади виявлено випадок сказу у двох котів. Обидві тварини загинули. Інші домашні вихованці проходять антирабічну терапію.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 21:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Краснокутській громаді зареєстровано випадок сказу домашнього собаки. Тварина вкусила свого господаря, а згодом померла.".