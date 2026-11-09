Укусила господаря: у Краснокутській громаді карантин через скаженого собаку

У Краснокутській громаді зареєстровано випадок сказу домашнього собаки. Тварина вкусила свого господаря, а згодом померла, повідомили у Держпродспоживслужбі в Харківській області.

НП сталася 5 листопада 2026 року в селі Водяне. Фахівці виявили у загиблого собаки антиген вірусу сказу.

На території села Водяне запроваджено карантинні обмеження.

Нагадаємо, на території селища Ударне Люботинської громади виявлено випадок сказу у двох котів. Обидві тварини загинули. Інші домашні вихованці проходять антирабічну терапію.