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У домашніх котів виявили сказ у Люботинській громаді: запроваджено карантин

Події 18:44   23.10.2026
Тетяна Литвіна
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У домашніх котів виявили сказ у Люботинській громаді: запроваджено карантин Фото: Харківська міськрада

На території селища Ударне Люботинської громади 21 жовтня 2026 року виявлено випадок сказу у двох котів. Обидві тварини загинули. Інші домашні улюбленці проходять антирабічну терапію.

Як розповіли у Держпродспоживслужбі Харківської області, мешканець села зауважив, що його кіт захворів. Тварина перестала їсти і важко дихала. Хазяїн намагався лікувати улюбленця вдома. У цей період кіт подряпав його дружину і за два тижні загинув. Незвично почав поводитися й інший кіт сім’ї: він гарчав, виявляв агресію, кидався на господаря. Тварина також загинула.

Патологічний матеріал направили до Харківської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Дослідження виявило антиген вірусу сказу у зразку.

Цей місцевий житель має ще 2 котів. В даний час вони проходять антирабічну терапію (щеплення проти сказу за вимушеною схемою).

На території с. Ударне продовжуються попередньо введені карантинні обмеження.

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Нагадаємо, скажена кішка покусала мешканців у Новопокровській громаді. Постраждалі проходять курс антирабічної вакцинації.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 18:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території села Ударне Люботинської громади 21 жовтня 2026 року виявлено випадок сказу у двох котів. Обидві тварини загинули.".