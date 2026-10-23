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У домашних котов обнаружили бешенство в Люботинской громаде: введен карантин

Происшествия 18:44   23.10.2026
Татьяна Литвина
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У домашних котов обнаружили бешенство в Люботинской громаде: введен карантин Фото: Харьковский горсовет

На территории поселка Ударное Люботинской громады 21 октября 2026 года обнаружен случай бешенства у двух котов. Оба животных погибли. Другие домашние питомцы проходят антирабическую терапию.

Как рассказали в Госпродпотребслужбе Харьковской области, житель села заметил, что его кот заболел. Животное перестало есть и тяжело дышало. Хозяин пытался лечить любимца дома. В этот период кот поцарапал его жену и через две недели погиб. Необычно начал вести себя и другой кот семьи: он рычал, проявлял агрессию, бросался на хозяина. Животное также погибло.

Патологический материал направили в Харьковскую региональную государственную лабораторию Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Исследование выявило антиген вируса бешенства в образце.

У этого местного жителя есть еще 2 кота. В настоящее время они проходят антирабическую терапию (прививка против бешенства по вынужденной схеме).

На территории поселка Ударное продлеваются предварительно введенные карантинные ограничения.

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Напомним, бешеная кошка покусала жителей в Новопокровской громаде. Пострадавшие проходят курс антирабической вакцинации.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 18:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории села Ударное Люботинской громады 21 октября 2026 года обнаружен случай бешенства у двух котов. Оба животных погибли.".