У домашних котов обнаружили бешенство в Люботинской громаде: введен карантин

На территории поселка Ударное Люботинской громады 21 октября 2026 года обнаружен случай бешенства у двух котов. Оба животных погибли. Другие домашние питомцы проходят антирабическую терапию.

Как рассказали в Госпродпотребслужбе Харьковской области, житель села заметил, что его кот заболел. Животное перестало есть и тяжело дышало. Хозяин пытался лечить любимца дома. В этот период кот поцарапал его жену и через две недели погиб. Необычно начал вести себя и другой кот семьи: он рычал, проявлял агрессию, бросался на хозяина. Животное также погибло.

Патологический материал направили в Харьковскую региональную государственную лабораторию Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Исследование выявило антиген вируса бешенства в образце.

У этого местного жителя есть еще 2 кота. В настоящее время они проходят антирабическую терапию (прививка против бешенства по вынужденной схеме).

На территории поселка Ударное продлеваются предварительно введенные карантинные ограничения.

Напомним, бешеная кошка покусала жителей в Новопокровской громаде. Пострадавшие проходят курс антирабической вакцинации.