Бешеная кошка покусала жителей в Новопокровской громаде – ввели карантин

Случай бешенства зарегистрировали в Новопокровской громаде Чугуевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Местная жительница, которая подкармливала кошку, 15 сентября заметила, что животное ведет себя подозрительно. Уже через два дня у него были обездвижены задние конечности. 18 сентября, когда женщина и ее муж попытались осмотреть кошку – она укусила их. В тот же день четырехлапая умерла.

После проведения необходимых исследований, эксперты установили, что животное действительно болело бешенством. Тем временем пострадавшие проходят курс антирабической вакцинации.

«Согласно требованиям Закона Украины «О ветеринарной медицине и благополучии животных», государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Чугуевской районной военной администрации на территории садового общества «Керамик» введены карантинные ограничения. Также утвержден План мероприятий с целью ликвидации ячейки бешенства», – добавили в сообщении.

Напомним, в областном центре контроля и профилактики болезней опубликовали статистику заболеваемости бешенством на Харьковщине. Так, трое людей умерло за годы войны и более 3 тысяч обращается из-за укусов животных ежегодно. В 2026 году 85 человек (5 из них — за последние дни) пострадали от животных, у которых было подтверждено бешенство. Все пострадавшие получили антирабическую помощь и не заболели. Также существенно возросла доля пострадавших, которым из-за характера контакта с животным назначалось антирабическое лечение. В 2026 году она составила 51,2% (1576 человек) против 20,0% в 2022 году. Также в 2026 году 417 пострадавшим из-за тяжелых по локализации укусов был введен антирабический иммуноглобулин.

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