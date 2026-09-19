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Только 66% детей на Харьковщине вовремя вакцинируют — эпидемиологи

Общество 10:59   19.09.2026
Оксана Горун
Только 66% детей на Харьковщине вовремя вакцинируют — эпидемиологи Фото: James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP

Областной центр контроля и профилактики болезней заявил, что на Харьковщине показатели по ряду ключевых прививок — недостаточные.

Доклад по этому вопросу на совещании в ХОВА делала заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Татьяна Карлова.

«На Харьковщине только 66% детей до года жизни своевременно получили первую прививку против коклюша, дифтерии и столбняка, а 53% детей получили третью прививку (завершили данный курс). Эти показатели свидетельствуют о необходимости усилить работу по обеспечению своевременной вакцинации и наверстывания пропущенных прививок», — подчеркнули в Центре.

При этом вакцинация в регионе происходит неравномерно: есть громады, где показатели лучше, есть такие — где хуже. Не вовремя сделанные прививки — это опасно, отмечают эпидемиологи.

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«Неполная или несвоевременная вакцинация увеличивает количество детей, остающихся восприимчивыми к инфекциям, которые можно предотвратить с помощью прививок. Речь идет, в частности, о коклюше, дифтерии, столбняке, кори, полиомиелите и других вакциноуправляемых инфекциях», — цитируют в Центре слова Татьяны Карловой.

Ранее Карлова предупреждала: всем, в том числе и взрослым жителям Харьковщины, необходимо своевременно проводить ревакцинацию от столбняка. Риск заболеть этим смертельно опасным заболеванием вырос с началом полномасштабного вторжения РФ, так как любая травма и ранение могут сопровождаться инфицированием.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 10:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областной центр контроля и профилактики болезней заявил, что на Харьковщине показатели по ряду ключевых прививок — недостаточные".