Только 66% детей на Харьковщине вовремя вакцинируют — эпидемиологи

Областной центр контроля и профилактики болезней заявил, что на Харьковщине показатели по ряду ключевых прививок — недостаточные.

Доклад по этому вопросу на совещании в ХОВА делала заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Татьяна Карлова.

«На Харьковщине только 66% детей до года жизни своевременно получили первую прививку против коклюша, дифтерии и столбняка, а 53% детей получили третью прививку (завершили данный курс). Эти показатели свидетельствуют о необходимости усилить работу по обеспечению своевременной вакцинации и наверстывания пропущенных прививок», — подчеркнули в Центре.

При этом вакцинация в регионе происходит неравномерно: есть громады, где показатели лучше, есть такие — где хуже. Не вовремя сделанные прививки — это опасно, отмечают эпидемиологи.

«Неполная или несвоевременная вакцинация увеличивает количество детей, остающихся восприимчивыми к инфекциям, которые можно предотвратить с помощью прививок. Речь идет, в частности, о коклюше, дифтерии, столбняке, кори, полиомиелите и других вакциноуправляемых инфекциях», — цитируют в Центре слова Татьяны Карловой.

Ранее Карлова предупреждала: всем, в том числе и взрослым жителям Харьковщины, необходимо своевременно проводить ревакцинацию от столбняка. Риск заболеть этим смертельно опасным заболеванием вырос с началом полномасштабного вторжения РФ, так как любая травма и ранение могут сопровождаться инфицированием.