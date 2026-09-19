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Новости Харькова — главное 19 сентября: как прошла ночь

Происшествия 07:05   19.09.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 19 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Ночью были две тревоги

В течение ночи в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу: с 02:58 по 03:39 и с 05:51 по 06:50. Первая была связана с активностью российской тактической авиации и угрозой КАБов. По данным мониторинговых каналов, КАБы запускали в сторону Волчанского района.

Под утро в районе Харькова начали фиксировать российские ударные БпЛА. «Прилетов» и взрывов в городе не было. В 06:55 тревогу возобновили — вновь из-за российских беспилотников.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 07:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".