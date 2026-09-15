Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории

15 сентября в Украине – День специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. В этот день в 2022 году в лесу вблизи освобожденного Изюма обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов. 15 сентября 2008-го считают датой начала мирового финансового кризиса. В 1997-м основатели Google подали на регистрацию домен google.com. В 1971-м первую акцию провел «Гринпис». В 1959-м начался первый в истории визит руководителя СССР в США. В 1941-м Степана Бандеру и Ярослава Стецько посадили в центральную тюрьму Берлина. В 1935-м в нацистской Германии приняли «Нюрнбергские расовые законы». В 1917-м вышел первый номер журнала «Forbes». В 1916-м в боевых действиях впервые применили танки. В 1821-м провозгласили независимость четыре страны Латинской Америки.

Праздники и памятные даты 15 сентября

15 сентября в Украине – День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВСУ.

В мире – Международный день демократии.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с лимфомами, День рождения Гринпис, День рождения Google, Всемирный день афро, Международный день точки, День свободных денег, День «Когда-нибудь» (или Someday).

15 сентября в истории

15 сентября 1821 года независимость провозгласили сразу четыре страны Латинской Америки, которые до этого были испанскими колониями — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор. Подробнее.

15 сентября 1916 года во время боевых действий Первой мировой войны впервые в истории применили танки. Подробнее.

15 сентября 1917 года опубликован первый номер журнала «Forbes». Подробнее.

15 сентября 1935 года в нацистской Германии приняли так называемые «Нюрнбергские расовые законы». Подробнее.

15 сентября 1941 года авторов Акта провозглашения (Декларации восстановления) Украинского Государства Степана Бандеру и Ярослава Стецько посадили в центральную тюрьму Берлина. Подробнее.

15 сентября 1959 года начался первый в истории визит руководителя СССР в США. В Америку приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Он провел в США 13 дней, в течение которых четырежды встречался с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Подробнее.

15 сентября 1971 года принято считать днем рождения всемирной экологической организации «Гринпис». В этот день комитет «Don’t Make a Wave» («Не создавайте волну») начал первую масштабную экологическую акцию. Подробнее.

15 сентября 1991 года в Киеве на площади Богдана Хмельницкого состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

15 сентября 1997 года два студента Стэнфорда Лари Пейдж и Сергей Брин подали заявку на регистрацию домена «google.com». Подробнее.

15 сентября 1997 года Межпарламентский союз утвердил Всеобщую декларацию о демократии. Потому в эту дату под эгидой ООН отмечают Международный день демократии.

15 сентября 2008 года ведущий американский инвестиционный банк «Lehman Brothers» обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Это банкротство традиционно считают отправной точкой мирового финансового кризиса.

15 сентября 2022 года, через несколько дней после освобождения Изюма, здесь обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов. Подробнее.

Церковный праздник 15 сентября

15 сентября — послепразднество Воздвижения. Также – это день памяти великомученика Никиты. Подробнее.

Народные приметы

Безветренная погода в этот день — к ясной и теплой осени.

Дождь 15 сентября предвещает сухую осень.

Если утром выпал иней, то скоро похолодает.

Что нельзя делать 15 сентября

Нельзя рубить деревья и обрезать ветки.

Не надо начинать новые дела, потому что потерпите в них неудачу.

В этот день нельзя обижать домашних животных.