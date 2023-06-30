Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории

Год назад 30 июня ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. В 1894 году в этот день в Лондоне открыли Тауэр-бридж. В 1907 году родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. В 1908 году упал Тунгусский метеорит. В 1934-м в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей».

Праздники и памятные даты 30 июня

30 июня в Украине – День арбитражного управляющего.

Под эгидой ООН проходят: Международный день астероида, Международный день парламентаризма, Международный день борьбы со сколиозом и День социальных сетей.

30 июня в истории

30 июня 1894 года в Лондоне открыли самый знаменитый и узнаваемый мост — Тауэр-бридж.

Его решили строить из-за существенного роста конного и пешеходного трафика. В начале пешеходам отдали тоннель Тауэр Сабвэй, построенный для метро. Но этого оказалось недостаточно. Так что в 1876 году создали комитет для решения проблемы и объявили конкурс проектов. Его победителя избрали только в 1884 году. А само строительство заняло восемь лет. Тауэр-бридж имеет длину 244 метра. Высота его башен – 65 метров. Центральный пролет между ними разводной и имеет длину 61 метр. Каждое из крыльев, поднимающихся над Темзой, весит более тысячи тонн. Для пешеходов предусмотрели возможность переходить реку и тогда, когда мост разведен. Для этого сконструировали пешеходные галереи между башнями – на высоте 44 метра. Но они были отрыты недолго. Ведь впоследствии приобрели «славу» места «работы» карманников. Так что в 1910-м галереи закрыли. Они снова стали доступны только в 1982-м, однако уже не как пешеходная зона, а как музей и смотровая площадка.

30 июня 1907 года родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич.

Он происходил из интеллигентной украинской семьи. Дед будущего украинского партизана – профессор Владимир Шухевич – был активным участником общества «Просвіта» и действительным членом Научного общества имени Тараса Шевченко. В юности Шухевич активно общался с командиром Украинских Сечевых Стрельцов Евгением Коновальцем, который снимал комнату у бабушки Шухевича.

18-летним Роман Шухевич вступил в ряды Украинской военной организации. Был членом Организации Украинских Националистов с момента ее создания (1929). В 1934-м арестован польской полицией по делу об убийстве министра внутренних дел Бронислава Перацкого. Хотя доказательств вины Шухевича не было, его отправили в концлагерь в Березе-Картузской. Суд впоследствии вынес приговор – четыре года заключения. Но по правительственной амнистии Шухевич вышел уже в 1937-м. После раскола в ОУН (на мельниковцев и бандеровцев) вошел в Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой. Стал краевым проводником ОУН на западноокраинных украинских землях, которые на тот момент отошли Германии.

Весной 1941 года Провод ОУН договорился с немецким командованием об учениях военной части Дружины Украинских Националистов, которая должна были воевать на территории Украины против большевистских оккупантов за восстановление государственности. На базе этой подготовки впоследствии создали подразделения «Нахтигаль» и «Роланд». Шухевич вел старшинские курсы ОУН, которые действовали при «Нахтигале». В результате стал одним из руководителей «Нахтигаля» — с немецкой стороны им руководили обер-лейтенанты Герцнер и Оберлендер, а с украинской — Шухевич.

22 июня 1941 года в составе немецкой армии этот Украинский легион вошел на территорию, контролируемую СССР. 30 июня основные силы вступили во Львов. Там Шухевич узнал о смерти в застенках НКВД его брата Юрия. А затем принял участие в провозглашении Акта восстановления Украинского Государства. Но такие действия украинских националистов не входили в планы немецкого командования, поэтому нацисты задержали главных акторов провозглашения, в частности Степана Бандеру и Ярослава Стецько, и отправили в концлагерь Заксенхаузен. «Нахтигаль» с Шухевичем срочно выслали подальше изо Львова — на восток. Там украинцы в составе немецкой армии участвовали в боевых действиях против Красной армии.

После того, как немецкое командование сообщило о своих планах касательно дальнейшей судьбы Украины (которые, конечно, не предусматривали никакого восстановления Украинского государства), Шухевич совместно с командиром «Роланда» Евгением Побегущим составили «Меморандум Украинского легиона» и направили в Берлин. Меморандум содержал 10 требований, из которых немцы согласились только на одно — чтобы украинцы не приносили присягу, а подписывали индивидуальные контракты. В дальнейшем «Нахтигаль» и «Роланд» объединили в полицейский батальон, командиром которого стал Побегущий. Они действовали на территории оккупированной нацистами Беларуси, в том числе боролись с местными партизанами.

Однако уже в 1942 украинцы отказались служить нацистам. 22 ноября личный состав украинского батальона не дал согласия на продление контракта. Поэтому в декабре личный состав вернули в Украину, а руководство батальона — 22 человека — заключили в тюрьму во Львове. Уже в начале 1943-го Шухевич и еще несколько старшин смогли сбежать из заключения и перешли на нелегальное положение. С этого момента они сами стали партизанами, которые ставили своей целью борьбу как с нацистами, так и с красноармейцами. В том же 1943-м Шухевича избрали в Бюро Провода ОУН. Фактически он возглавил ОУН(Б) и организовывал деятельность Украинской повстанческой армии (УПА). В июле 1944 года ОУН создала подпольный парламент — Украинский главный освободительный совет, целью которого была вооруженная борьба за создание Украинского государства. Когда в 1945 году Германия капитулировала, Шухевич обратился к бойцам и командирам УПА с призывом продолжить борьбу — уже против советских оккупантов. Эту подпольную борьбу он возглавлял до самой смерти – 5 марта 1950 года. Тогда Шухевич сам разоблачил свою хорошо замаскированную «криївку», выстрелив сквозь дверь в пришедших захваить его представителей МГБ. Он убил начальника отделения Управления 2-Н МГБ УССР майора Ревенко, сбил с ног полковника, заместителя начальника УМГБ во Львовской области Фокина. Но на выходе из дома его убили автоматной очередью.

30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (в Сибири) упал Тунгусский метеорит.

Взрыв произошел на высоте 7-10 км над незаселенным районом тайги. Его мощность оценивают в 10-20 мегатонн (в тротиловом эквиваленте). Это на уровне сверхмощной водородной бомбы. Взрывная волна обогнула землю дважды. При этом на месте происшествия обнаружили только упавший и выжженный лес. Ни кратеров, ни значительных остатков метеорита – только мелкие оплавленные шарики, которые в том числе содержали редкий для Земли иридий. По данным исследований, метеорит двигался к Земле со скоростью около 40 км/с.

30 июня 1934 года в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». В эту ночь (и последующие двое суток) по приказу Гитлера уничтожили его ближайших соратников, которые были с ним еще со времен Пивного путча. А именно руководство СА – штурмовых отрядов – во главе с давним другом Гитлера Эрнстом Ремом.

Штурмовые отряды долгое время являлись главной «движущей силой» нацистов на их пути к власти. С самого начала целью их создания была подготовка к вооруженному захвату власти в Германии. В 1933 году количество «штурмовиков» достигало трех миллионов –в разыбольше, чем численность армии, разрешенная Германии условиями Версальского мирного договора (всего 100 тыс.). Однако после прихода нацистов к власти политическим, а не вооруженным путем, СА становились все более опасными для самой верхушки партии. Боевики СА были преданы Рему, а не Гитлеру. Их слияние с действующей армией – Рейхсвером – привело к борьбе между немецкими генералами и Ремом за то, кто будет главным в конечном образовании.

В начале казалось, что Рем победит в этой борьбе, он даже просил Гитлера назначить себя министром обороны Германии. Однако у генералов был «козырь в рукаве» в виде поддержки рейхспрезидента Гинденбурга. Он был тем человеком, который мог повлиять и на политическую судьбу самого Гитлера. Так что Гитлер нажал на Рема, и тот в начале 1934 года согласился признать преимущество Рейхсвера над СА. Рем согласился, но его раскол с Гитлером с этого момента значительно углубился, а он сам со своими миллионами штурмовиков стал откровенной угрозой для лидера нацистов. Кроме того, не только Рейхсвер, но и немецкие политики, промышленники и высшее руководство нацистов — Гиммлер и Геринг — требовали от Гитлера обуздать Рема. Пика эта ситуация достигла 17 июня, когда близкий к Гинденбургу вице-канцлер Франц фон Папен выступил с речью в Марбургском университете. В ней Папен предупредил об угрозе «второй революции» со стороны СА. С этого момента Гитлер распорядился готовиться к «чистке».

Процессом занялся Гиммлер и подчиненная ему СС. Против Рема лично сфабриковали доказательства причастности к заговору против правительства. Относительно других «нежелательных соратников» – просто составили расстрельные списки. 30 июня Гитлер в Мюнхене лично принял участие в арестах – в начале главы мюнхенской полиции Шнайдхубера, а затем и самого Рема и высокопоставленных лидеров СА. Впоследствии он выступил перед толпой, заявив о «худшей измене в истории».

Вернувшись в Берлин, Геббельс, который был вместе с Гитлером, позвонил по телефону Герингу и назвал кодовое слово «Kolibri» — оно давало старт массовым казням «по спискам». Самого Рема некоторое время содержали в тюрьме. А 2 июля ему дали пистолет и предложили застрелиться. На это бывший друг Гитлера заявил: «Если я должен быть убит, то пусть Адольф сделает это сам». Когда предоставленные Рему 10 минут на размышления истекли, его застрелил офицер СС Михаэль Липперт. В тот же день Геббельс в радиообращении заявил, что Гитлер помешал Рему совершить переворот и тем самым спас государство от хаоса.

30 июня 1941 года во Львове Украинское национальное собрание провозгласило Декларацию о восстановлении Украинского государства.

Это произошло в начале советско-немецкой войны. В этот день во Львов вошел батальон «Нахтигаль» во главе с Романом Шухевичем и походная группа Ярослава Стецько, которому Украинский национальный комитет предоставил полномочия провозгласить независимость. В 18:00 в здании местной «Просвіти» началось Украинское национальное собрание, на котором присутствовало более 100 делегатов. Они провозгласили восстановление Украинского государства и создание временного правительства во главе с Ярославом Стецько. Для нацистов подобные действия стали полной неожиданностью. Степана Бандеру и Ярослава Стецько через несколько дней арестовали и отправили в концлагерь Заксенхаузен. 11 июля нацисты запретили деятельность любых украинских организаций, а в сентябре — начали массовые аресты и расстрелы ОУНовцев.

30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. До этого ВСУ уничтожили здесь значительное количество вражеской техники и живой силы. Бегство из Змеиного для своих граждан в РФ традиционно назвали «жестом доброй воли».

Церковный праздник 30 июня

30 июня христиане чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они были родными братьями, родившимися в семье отца-язычника и матери-христианки. Именно мать крестила сыновей и воспитала в христианской вере. В качестве послов персидского царя Аламундара братьев прислали для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником. Однако когда они отказались принять участие в языческом жертвоприношении, Юлиан заключил в тюрьму послов. А впоследствии – велел подвергнуть их жестоким мучениям. Во время пыток мученики славили Бога и молились. В конце концов им отсекли головы мечами. Узнав об убийстве своих послов и о том, что Юлиан с многочисленными войсками идет против него, царь Аламундар собрал войско и встал на границе своих владений. В битве персы одолели греков. А Юлиана Отступника убил великомученик Меркурий.

Народные приметы

Если утром на траве нет росы, то в ближайшие дни будет дождь.

Радуга 30 июня – к хорошему урожаю овощей.

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя рвать растения на реке и у воды.

Не стоит купаться.

Лучше не проводить этот день в одиночестве, потому что рискуете остаться одинокими до конца года.