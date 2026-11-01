Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок

В жилом доме в Немышлянском районе горела квартира на втором этаже. Пострадали три человека, среди них — 10-летний ребенок, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели рассказали, что в квартире возник бытовой пожар. Горели домашние вещи и перекрытия на площади 15 кв. м.

По данным ГСЧС, причина пожара – короткое замыкание электросети.

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Напомним, вечером 30 октября россияне атаковали реактивным БпЛА Слободской район Харькова. В результате попадания в производственно-складское здание частного предприятия вспыхнул пожар площадью 3000 кв. м. Пострадали пятеро людей.