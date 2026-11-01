Live
  • Вс 01.11.2026
  • Харьков  +9°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок

Происшествия 08:27   01.11.2026
Татьяна Литвина
Подпишитесь на нас в Google
Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок Фото иллюстративное

В жилом доме в Немышлянском районе горела квартира на втором этаже. Пострадали три человека, среди них 10-летний ребенок, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели рассказали, что в квартире возник бытовой пожар. Горели домашние вещи и перекрытия на площади 15 кв. м.

По данным ГСЧС, причина пожара – короткое замыкание электросети.

Читайте также: Бригада скорой попала под атаку БпЛА на Дергачевщине

Напомним, вечером 30 октября россияне атаковали реактивным БпЛА  Слободской район Харькова. В результате попадания в производственно-складское здание частного предприятия вспыхнул пожар площадью 3000 кв. м. Пострадали пятеро людей.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Новости Харькова – главное 1 ноября: атака на медиков
Новости Харькова – главное 1 ноября: атака на медиков
01.11.2026, 08:50
Сегодня 1 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 ноября 2026: какой праздник и день в истории
01.11.2026, 06:00
Как 1 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график
Как 1 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график
31.10.2026, 20:06
Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок
Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок
01.11.2026, 08:27
«Начали прислушиваться»: биолог о том, что на улицах Харькова появились дубы
«Начали прислушиваться»: биолог о том, что на улицах Харькова появились дубы
31.10.2026, 21:50
Семь пострадавших и 80 российских БпЛА: как прошли сутки на Харьковщине
Семь пострадавших и 80 российских БпЛА: как прошли сутки на Харьковщине
01.11.2026, 09:36

Новости по теме:

01.11.2026
Украина поразила НПЗ в Нижегородской области: один из ключевых для армии РФ
31.10.2026
Склад горел из-за удара реактивным БпЛА по Харькову: подробности (фото)
31.10.2026
Пятеро пострадавших, вспыхнул пожар – ночью Харьков атаковали россияне
26.10.2026
В больнице умер 12-летний Артем, раненый при ударе по парку Новой Водолаги
26.10.2026
Пожар в доме в Харькове: как спасали людей, показали копы (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 08:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жилом доме в Немышлянском районе горела квартира на втором этаже. Пострадали три человека, среди них — 10-летний ребенок, сообщили в ГСЧС.".