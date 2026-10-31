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Склад горел из-за удара реактивным БпЛА по Харькову: подробности (фото)

Происшествия 12:13   31.10.2026
Оксана Якушко
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Склад горел из-за удара реактивным БпЛА по Харькову: подробности (фото)

В результате удара российского БпЛА вечером 30 октября произошел масштабный пожар в производственно-складском здании в Слободском районе, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Накануне вечером, 30 октября, россияне атаковали реактивным БпЛА Слободской район Харькова. В результате попадания в производственно-складское здание частного предприятия вспыхнул сильный пожар на площади 3000 кв. м.

Спасатели работали под постоянной угрозой повторных обстрелов. Сейчас пожар уже потушили.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 12:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара российского БпЛА произошел масштабный пожар в производственно-складском здании в Слободском районе, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".