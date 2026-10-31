Склад горел из-за удара реактивным БпЛА по Харькову: подробности (фото)

В результате удара российского БпЛА вечером 30 октября произошел масштабный пожар в производственно-складском здании в Слободском районе, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Накануне вечером, 30 октября, россияне атаковали реактивным БпЛА Слободской район Харькова. В результате попадания в производственно-складское здание частного предприятия вспыхнул сильный пожар на площади 3000 кв. м.

Спасатели работали под постоянной угрозой повторных обстрелов. Сейчас пожар уже потушили.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.