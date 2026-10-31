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Склад горів через удар реактивним БпЛА по Харкову: подробиці (фото)

Події 12:13   31.10.2026
Оксана Якушко
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Склад горів через удар реактивним БпЛА по Харкову: подробиці (фото)

Внаслідок удару російського БпЛА увечері 30 жовтня сталася масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі у Слобідському районі, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Напередодні ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували реактивним БпЛА Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства спалахнула масштабна пожежа на площі 3000 кв. м.

Рятувальники ДСНС працювали під постійною загрозою повторного обстрілу. Наразі пожежу вже загасили.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 12:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару російського БпЛА увечері 30 жовтня сталася масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі у Слобідському районі, повідомляє ДСНС у Харківській області.".