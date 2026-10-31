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31 жовтня перекрили вулицю через аварійний ремонт у Харкові: подробиці

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За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники ДСНС працювали під постійною загрозою повторного обстрілу. Наразі пожежу вже загасили.

Напередодні ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували реактивним БпЛА Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства спалахнула масштабна пожежа на площі 3000 кв. м.

Внаслідок удару російського БпЛА увечері 30 жовтня сталася масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі у Слобідському районі, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Якщо вам цікава новина: «Склад горів через удар реактивним БпЛА по Харкову: подробиці (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 12:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару російського БпЛА увечері 30 жовтня сталася масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі у Слобідському районі, повідомляє ДСНС у Харківській області.".