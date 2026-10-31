Склад горів через удар реактивним БпЛА по Харкову: подробиці (фото)
Внаслідок удару російського БпЛА увечері 30 жовтня сталася масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі у Слобідському районі, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Напередодні ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували реактивним БпЛА Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства спалахнула масштабна пожежа на площі 3000 кв. м.
Рятувальники ДСНС працювали під постійною загрозою повторного обстрілу. Наразі пожежу вже загасили.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.