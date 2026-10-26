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Пожежа в будинку в Харкові: як рятували людей, показали копи (відео)

Події 16:46   26.10.2026
Вікторія Яковенко
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Пожежа в будинку в Харкові: як рятували людей, показали копи (відео) Скриншот

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували відео, як допомагали рятувати людей з палаючого будинку в Індустріальному районі.

Патрульні повідомили: учора, 25 жовтня, ввечері отримали повідомлення про пожежу в одному з будинків на вулиці Біблика. На місці вже працювали рятувальники та медики.

«Разом із рятувальниками ДСНС ми обстежували задимлений будинок, щоб перевірити, чи залишилися всередині люди. На п’ятому поверсі виявили трьох жінок, які через сильне задимлення не могли самостійно вийти. Ми допомогли їм дістатися свіжого повітря та передали медикам, які ушпиталили жінок», – розповіли копи.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в Індустріальному районі рятувальники отримали 25 жовтня о 18:06. У вогні загинула людина, ще п’ять мешканців – постраждали, повідомляли в ГУ ДСНС в Харківській області. Як виявилося, спалахнув шестиповерховий будинок. На момент прибуття рятувальників горіло вже кілька квартир на п’ятому поверсі. Загальна площа пожежі складала 20 квадратних метрів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували відео, як допомагали рятувати людей з палаючого будинку в Індустріальному районі.".