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Зоопарк у Харкові змінює режим роботи з 27 жовтня

Суспільство 14:18   26.10.2026
Вікторія Яковенко
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Зоопарк у Харкові змінює режим роботи з 27 жовтня Фото: Олена Нагорна

Відзавтра, 27 жовтня, Харківський зоопарк змінює режим роботи у зв’язку з переходом на зимовий час.

«Чекаємо на вас з вівторка по неділю з 9:00 до 16:00 на вхід. Гуляти по зоосаду можна до 17:00», – розповіли у пресслужбі зоопарку.

Там також нагадали, що у понеділок зоопарк – вихідний.

Нагадаємо, Харківський зоопарк через затримку платежів Державним казначейством майже півтора тижня працював на генераторах, розповідав міський голова Ігор Терехов. Мер наголосив, що така ситуація перед початком опалювального сезону та на стадії формування держбюджету на 2027 рік є тривожним сигналом.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 14:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відзавтра, 27 жовтня, Харківський зоопарк змінює режим роботи у зв’язку з переходом на зимовий час.".