Зоопарк у Харкові змінює режим роботи з 27 жовтня

Відзавтра, 27 жовтня, Харківський зоопарк змінює режим роботи у зв’язку з переходом на зимовий час.

«Чекаємо на вас з вівторка по неділю з 9:00 до 16:00 на вхід. Гуляти по зоосаду можна до 17:00», – розповіли у пресслужбі зоопарку.

Там також нагадали, що у понеділок зоопарк – вихідний.

Нагадаємо, Харківський зоопарк через затримку платежів Державним казначейством майже півтора тижня працював на генераторах, розповідав міський голова Ігор Терехов. Мер наголосив, що така ситуація перед початком опалювального сезону та на стадії формування держбюджету на 2027 рік є тривожним сигналом.