Зимовий час: вночі з 24 на 25 жовтня не забудьте перевести стрілки годинника

У ніч проти неділі, 25 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Переведення годинників традиційно здійснюють о 04:00 ранку.

Стрілки годинника необхідно перевести на годину назад – з 04:00 на 03:00. Гаджети цей перехід здійснюють самостійно.

Нагадаємо, 16 липня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт “Про обчислення часу в Україні”. Цей закон мав залишити країну на зимовому часі назавжди. Проте годинники в Україні переводять двічі на рік досі. Закон так і не набув чинності, оскільки його не підписав президент. Видання Бі-Бі-Сі-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що підписувати документ Володимир Зеленський не планує. Це створило юридичний феномен. Конституція передбачає, що президент має протягом 15 днів або підписати закон, або повернути його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Після закінчення цього терміну можливість застосування вето щонайменше юридично спірна. Тому складається враження, що про ухвалений Верховною Радою закон просто вирішили “забути”.