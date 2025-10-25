Сьогодні вночі годинники переведуть на годину назад: про що попередили людей
У ніч проти неділі, 26 жовтня, Україна традиційно переходить на зимовий час. Стрілки годинника переведуть на годину назад – з 4:00 на 3:00.
Досі в країні діє постанова Кабміну №509 від 13 травня 1996 року. Таким чином українці переводять годинники двічі на рік. Так, в останню неділю березня стрілки переводять на годину вперед – так переходять на літній час. А в останню неділю жовтня на годину назад.
Тим часом в облуправлінні патрульної поліції нагадали, що світловий день стане коротшим, а отже необхідно пам’ятати про правила безпеки:
- пішоходи, обов’язково помічайте себе на дорозі в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості (як туман чи дощ) за допомогою світловідбивачів, флікерів;
- водії, поза населеними пунктами, включайте денні ходові вогні або ближнє світло фар.
До пасажирів також звернулися і в АТ “Укрзалізниця”.
“Якщо маєте квиток на ранковий рейс — перевірте час, щоб не запізнитися. Усі поїзди Укрзалізниці курсують уже за новим часом, який і зазначений у квитках”, – зазначили у повідомленні.
Також українцям нагадали, що гаджети переводять час автоматично, а ось тим, у кого годинник механічний, варто не забути перевести стрілки.
