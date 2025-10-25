Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Сьогодні вночі годинники переведуть на годину назад: про що попередили людей

Суспільство 21:00   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні вночі годинники переведуть на годину назад: про що попередили людей Фото: depositphotos

У ніч проти неділі, 26 жовтня, Україна традиційно переходить на зимовий час. Стрілки годинника переведуть на годину назад – з 4:00 на 3:00. 

Досі в країні діє постанова Кабміну №509 від 13 травня 1996 року. Таким чином українці переводять годинники двічі на рік. Так, в останню неділю березня стрілки переводять на годину вперед – так переходять на літній час. А в останню неділю жовтня на годину назад.

Тим часом в облуправлінні патрульної поліції нагадали, що світловий день стане коротшим, а отже необхідно пам’ятати про правила безпеки:

  • пішоходи, обов’язково помічайте себе на дорозі в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості (як туман чи дощ) за допомогою світловідбивачів, флікерів;
  • водії, поза населеними пунктами, включайте денні ходові вогні або ближнє світло фар.

До пасажирів також звернулися і в АТ “Укрзалізниця”.

Якщо маєте квиток на ранковий рейс — перевірте час, щоб не запізнитися. Усі поїзди Укрзалізниці курсують уже за новим часом, який і зазначений у квитках”, – зазначили у повідомленні.

Також українцям нагадали, що гаджети переводять час автоматично, а ось тим, у кого годинник механічний, варто не забути перевести стрілки.

Читайте також: «Серйозна загроза»: Коваленко про бомби, які можуть летіти на Харківщину

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Хмарно та без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 26 жовтня
Хмарно та без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 26 жовтня
25.10.2025, 21:40
Сьогодні Харків атакував російські FPV-дрони – Терехов (доповнено)
Сьогодні Харків атакував російські FPV-дрони – Терехов (доповнено)
25.10.2025, 18:40
З Куп’янська вдалося евакуювати літнього чоловіка
З Куп’янська вдалося евакуювати літнього чоловіка
25.10.2025, 19:27
Генштаб: на Харківщині йдуть п’ять боїв – де намагаються прорватися росіяни
Генштаб: на Харківщині йдуть п’ять боїв – де намагаються прорватися росіяни
25.10.2025, 16:15
Викрав авто зі стоянки і розсікав п’яним по Харкову: зухвалого водія зловили
Викрав авто зі стоянки і розсікав п’яним по Харкову: зухвалого водія зловили
25.10.2025, 15:57
Ворог змушував співати гімн, використовував як живий щит: як рятували підлітка
Ворог змушував співати гімн, використовував як живий щит: як рятували підлітка
25.10.2025, 14:54

Новини за темою:

16.07.2025
Сьогодні 16 липня: яке свято та день в історії
11.06.2025
Сьогодні 11 червня: яке свято та день в історії
18.10.2024
У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік
12.08.2024
З 17 до 9: час комендантської години змінили у двох громадах під Харковом
10.08.2024
Харків’яни просять Терехова подовжити час роботи тролейбусів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні вночі годинники переведуть на годину назад: про що попередили людей», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 21:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти неділі, 26 жовтня, Україна традиційно переходить на зимовий час. Стрілки годинника переведуть на годину назад – з 4:00 на 3:00. ".