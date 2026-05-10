Вибух у Харкові – у Київському районі спалахнула пожежа
Вибух внаслідок удару безпілотника почули мешканці Харкова о 16.33.
Атака російського безпілотника на Харків сталася після оголошення повітряної тривоги.
Монітори повідомляли, що на місто рухається з боку Руської Лозової через Малу Данилівку БпЛА “Молния”.
“У Київському районі Харкова зафіксований удар ворожим БпЛА. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Поки що звернень до медиків не було. На місці прильотів працюють екстрені служби міста та області.
“За уточненою інформацією, у Київському районі, внаслідок удару ворожого удару БпЛА спалахнув дах приватного будинку. Вогнеборці ДСНС локалізували пожежу. Без постраждалих”, – уточнив пізніше Синєгубов.
- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молнія, вибух, дрон;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 17:10;