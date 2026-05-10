Live

Вибух у Харкові – у Київському районі спалахнула пожежа

Події 17:10   10.05.2026
Оксана Якушко
Вибух у Харкові – у Київському районі спалахнула пожежа

Вибух внаслідок удару безпілотника почули мешканці Харкова о 16.33. 

Атака російського безпілотника на Харків сталася після оголошення повітряної тривоги.

Монітори повідомляли, що на місто рухається з боку Руської Лозової через Малу Данилівку БпЛА “Молния”.

“У Київському районі Харкова зафіксований удар ворожим БпЛА. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Поки що звернень до медиків не було. На місці прильотів працюють екстрені служби міста та області.

“За уточненою інформацією, у Київському районі, внаслідок удару ворожого удару БпЛА спалахнув дах приватного будинку. Вогнеборці ДСНС локалізували пожежу. Без постраждалих”, – уточнив пізніше Синєгубов.

Читайте також: Кількість загиблих через російський удар «Іскандера» по Мерефі знову зросла

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоє травмованих, серед них – дитина: ДТП сталася у селищі під Харковом (фото)
Двоє травмованих, серед них – дитина: ДТП сталася у селищі під Харковом (фото)
10.05.2026, 17:42
Вибух у Харкові – у Київському районі спалахнула пожежа
Вибух у Харкові – у Київському районі спалахнула пожежа
10.05.2026, 17:10
Харківська бандура заграє на Євробаченні – NV (відео)
Харківська бандура заграє на Євробаченні – NV (відео)
10.05.2026, 17:14
Новини Харкова — головне 10 травня: 8 постраждалих, смертельна пожежа
Новини Харкова — головне 10 травня: 8 постраждалих, смертельна пожежа
10.05.2026, 17:28
Кількість загиблих через російський удар «Іскандера» по Мерефі знову зросла
Кількість загиблих через російський удар «Іскандера» по Мерефі знову зросла
10.05.2026, 13:38
Психотропи розповсюджували у Харкові чоловік і жінка: можуть сісти на 10 років
Психотропи розповсюджували у Харкові чоловік і жінка: можуть сісти на 10 років
10.05.2026, 14:55

Новини за темою:

01.05.2026
Вибух у Харкові – Терехов повідомив, куди “прилетіло”
30.04.2026
Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині
22.04.2026
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
22.04.2026
Новини Харкова – головне 22 квітня: що коїться у Богодухові, закриття U420
21.04.2026
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові – у Київському районі спалахнула пожежа», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 17:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух після удару безпілотника почули мешканці Харкова о 16.33. ".