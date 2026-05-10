Вибух у Харкові – у Київському районі спалахнула пожежа

Вибух внаслідок удару безпілотника почули мешканці Харкова о 16.33.

Атака російського безпілотника на Харків сталася після оголошення повітряної тривоги.

Монітори повідомляли, що на місто рухається з боку Руської Лозової через Малу Данилівку БпЛА “Молния”.

“У Київському районі Харкова зафіксований удар ворожим БпЛА. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Поки що звернень до медиків не було. На місці прильотів працюють екстрені служби міста та області.

“За уточненою інформацією, у Київському районі, внаслідок удару ворожого удару БпЛА спалахнув дах приватного будинку. Вогнеборці ДСНС локалізували пожежу. Без постраждалих”, – уточнив пізніше Синєгубов.