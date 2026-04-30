Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині

Події 20:59   30.04.2026
Оксана Якушко
Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині Фото: Віктор Коваленко

Окупанти застосували БпЛА «Молния» по селах Лютівка та Рясне, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко.

30 квітня росіяни трьома БпЛА «Молния» атакували приміщення Лютівського старостинського округу в Золочівській громаді. Внаслідок ударів спалахнула пожежа.

«Знищено майно у Пункті Незламності, що розташований у адміністративній будівлі, меблі, компʼютерна техніка, котельне обладнання. Удари по населеному пункту не вщухають четвертий день поспіль», – розповів Віктор Коваленко.

30 квітня близько 13:00 БпЛА «Молния» поцілив приміщення сільгосппідприємства у селі Рясне. Також від удару другого БпЛА «Молния» зайнявся приватний будинок. Значно пошкоджені дах, вікна двері.

Про постраждалих інформація не надходила.

  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 20:59;

