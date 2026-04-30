Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині

Окупанти застосували БпЛА «Молния» по селах Лютівка та Рясне, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко.

30 квітня росіяни трьома БпЛА «Молния» атакували приміщення Лютівського старостинського округу в Золочівській громаді. Внаслідок ударів спалахнула пожежа.

«Знищено майно у Пункті Незламності, що розташований у адміністративній будівлі, меблі, компʼютерна техніка, котельне обладнання. Удари по населеному пункту не вщухають четвертий день поспіль», – розповів Віктор Коваленко.

30 квітня близько 13:00 БпЛА «Молния» поцілив приміщення сільгосппідприємства у селі Рясне. Також від удару другого БпЛА «Молния» зайнявся приватний будинок. Значно пошкоджені дах, вікна двері.

Про постраждалих інформація не надходила.