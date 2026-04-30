Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині
Фото: Віктор Коваленко
Окупанти застосували БпЛА «Молния» по селах Лютівка та Рясне, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко.
30 квітня росіяни трьома БпЛА «Молния» атакували приміщення Лютівського старостинського округу в Золочівській громаді. Внаслідок ударів спалахнула пожежа.
«Знищено майно у Пункті Незламності, що розташований у адміністративній будівлі, меблі, компʼютерна техніка, котельне обладнання. Удари по населеному пункту не вщухають четвертий день поспіль», – розповів Віктор Коваленко.
30 квітня близько 13:00 БпЛА «Молния» поцілив приміщення сільгосппідприємства у селі Рясне. Також від удару другого БпЛА «Молния» зайнявся приватний будинок. Значно пошкоджені дах, вікна двері.
Про постраждалих інформація не надходила.
Популярно
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, БпЛА Молнія, Виктор Коваленко, золочевская громада;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 20:59;