Сьогодні 12 червня 2026: яке свято та день в історії

12 червня в Україні – День працівника фондового ринку. У цей день 1240 року в Парижі розпочався “Суд над Талмудом”. У 1920-му Червона армія вступила в Київ, а в іншій півкулі офіційно відкрили Панамський канал. У 1923-му Гаррі Гудіні вперше продемонстрував свій трюк визволення з гамівної сорочки, висячи над землею. У 1964-му Нельсона Манделу засудили до довічного ув’язнення. У 2023-му помер чотириразовий прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Свята та пам’ятні дати 12 червня

12 червня в Україні – День працівника фондового ринку.

У світі – Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

Також сьогодні: День червоної троянди, Міжнародний день шиїтів, Міжнародний день дубляжу, День Супермена, Міжнародний день фалафеля, Міжнародний день кашаси (це бразильський алкогольний напій, який виготовляють з цукрової тростини).

12 червня в історії

12 червня 1240 року розпочався так званий Паризький диспут (або ж Суд над Талмудом). Це були міжконфесійні дебати між християнським ченцем і чотирма рабинами. Ініціатором події виступив король Франції Людовик IX. А її причиною стала робота Ніколя Доніна та реакція на неї Папи Римського Григорія IX. Донін був євреєм, якого навернули до християнства. Він так захопився новою релігією, що пішов у християнські монахи та почав різко критикувати юдаїзм. Донін переклав латиною низку уривків із Талмуду, які використав для обґрунтування своїх звинувачень. Доповідь проти головної релігійної книги євреїв автор подав Папі Римському. У своєму тексті навернений християнин висунув 35 звинувачень. Він, зокрема, стверджував, що Талмуд містить богохульство та наругу над християнством. Папа Григорій IX, прочитавши цю доповідь, розіслав вимоги християнським монархам. Він вимагав вилучити наявні в їхніх країнах копії Талмуду та передати християнським ченцям на вивчення. Якщо ж виявиться, що книга дійсно містить антихристиянські заклики – то знищити її.

Одним із перших, хто зреагував на звернення Папи, став французький король, який увійшов в історію як Людовик Святий. Він організував диспут між Доніним і чотирма рабинами, які мали захищати Талмуд від звинувачень. Їхні аргументи аналізувала спеціально зібрана комісія, до якої увійшли впливові церковні та королівські достойники на чолі з архієпископом Готьє ле Корню. Вони зрештою засудили Талмуд до спалення. Після цього єврейські релігійні рукописи збирали по всій Франції. У 1242 році тисячі рукописів публічно спалили в Парижі на Гревській площі.

12 червня 1920 року відкрився для судноплавства Панамський канал. Докладніше.

12 червня 1920 року Червона армія вступила до Києва, який за місяць до цього вдалося відбити в результаті спільного наступу польських сил та армії УНР. Докладніше.

12 червня 1923 року один з найвідоміших фокусників світу Гаррі Гудіні вперше публічно вивільнився з гамівної сорочки, висячи над землею на висоті близько 12 метрів. Докладніше.

12 червня 1964 року всесвітньо відомого борця з апартеїдом у ПАР Нельсона Манделу засудили до довічного ув’язнення. Докладніше.

12 червня 2023 року у лікарні Мілана помер 86-річний чотириразовий прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Докладніше.

Церковне свято 12 червня

12 червня вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Веселка на небі в цей день – до спекотного червня.

Якщо бузина вже відцвіла, то осінь буде пізньою.

Якщо шипшина густо цвіте – до суворої й сніжної зими.

Що не можна робити 12 червня

Не варто ходити в ліс, поле, на берег річки та в інші місця, де мешкають змії.

При зустрічі зі змією ні в якому разі не замахуйтеся на неї, не дивіться в очі, не намагайтеся штовхнути або відкинути тварину, а просто відійдіть без різких рухів.

Не можна нічого підіймати з землі в цей день, а також залишати собі знайдені предмети.

Не можна розпалювати багаття.