Тричі прем’єр-міністр Італії Берлусконі помер у віці 86 років. З минулої п’ятниці він перебував у лікарні.

Берлусконі госпіталізували, за офіційною версією, щоб провести аналізи у зв’язку з хронічним мієломоноцитарним лейкозом. Ця хвороба у головного політика Італії прогресувала вже деякий час, але згодом стан різко погіршився. Про це повідомляє італійське видання “La Repubblica”.

За інформацією ЗМІ, вранці 12 червня до лікарні, де перебував Берлусконі, з’їхалися його діти Марина, Елеонора, Барбара та П’єр та брат Паоло Берлусконі. Потім з’явилося повідомлення про смерть політика. Італійські ЗМІ назвали цю подію завершенням “частини італійської історії”.

“Важко уявити Італію без Сільвіо Берлусконі. Він був архіітальянським. Він помер сьогодні у віці 86 років після існування абсолютного зіркового виконавця. За останні п’ятдесят років не було дня, щоб його ім’я не згадувалося по телебаченню, в газетах, у парламенті, в барах, на стадіоні. “Іль Берлуска” як яблуко розколов громадську думку. Будівельний підрядник, телевізійний магнат, президент “Мілана”, а потім “Монці”, засновник партії “Forza Italia” (“Вперед Італія”), тричі прем’єр-міністр, фігурант гучних судових процесів. Усе в ньому було надмірним. У якийсь момент його популярність була такою, що у світі його можна було ототожнити з італійським рекламним брендом”, – написали журналісти.

При цьому вони зазначили, що спадщина Берлусконі є дуже дискусійною. Він провів мало реформ, натомість створив масу скандалів. Зазначимо, що Берлусконі відомий як “давній друг” президента РФ Путіна. Він виправдовував президента країни-агресорки та навіть звинувачував у повномасштабній агресії РФ керівництво України.

Італійські журналісти зазначили, що в останні роки життя колишній головний політик країни був “старий, замкнутий і трохи меланхолійний”.