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Сильвио Берлускони умер в больнице в Милане — La Repubblica

Мир 11:58   12.06.2023
Оксана Горун
Сильвио Берлускони умер в больнице в Милане — La Repubblica Фото: скрин

Трижды премьер-министр Италии Берлускони умер в возрасте 86 лет. С минувшей пятницы он находился в больнице.

Берлускони госпитализировали, по официальной версии, чтобы провести анализы в связи с хроническим миеломоноцитарным лейкозом. Эта болезнь у главного политика Италии прогрессировала уже некоторое время, но затем состояние резко ухудшилось. Об этом сообщает итальянское издание «La Repubblica».

По информации СМИ, утром 12 июня в больницу, где находился Берлускони, съехались его дети Марина, Элеонора, Барбара и Пьер и брат Паоло Берлускони. Затем появилось сообщение о смерти политика. Итальянские СМИ назвали это событие завершением «части итальянской истории».

«Трудно представить Италию без Сильвио Берлускони. Он был архиитальянским. Он скончался сегодня в возрасте 86 лет после существования в качестве абсолютного звездного исполнителя. За последние пятьдесят лет не было дня, чтобы его имя не упоминалось по телевидению, в газетах, в парламенте, в барах, на стадионе. «Иль Берлуска» как яблоко расколол общественное мнение. Строительный подрядчик, телевизионный магнат, президент «Милана», а затем «Монцы», основатель партии «Forza Italia» («Вперед Италия»), трижды премьер-министр, фигурант нашумевших судебных процессов. Все в нем было чрезмерным, избыточным. В какой-то момент его популярность была такова, что в мире его можно было отождествить с итальянским рекламным брендом», — написали журналисты.

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При этом они отметили, что наследие Берлускони — весьма спорное. Он провел мало реформ, зато создал массу скандалов. Отметим, что Берлускони известен как «давний друг» президента Путина. Он оправдывал президента страны-агрессора и даже обвинял в полномасштабной агрессии РФ руководство Украины.

Итальянские журналисты отметили, что в последние годы жизни бывший главный политик страны был «стар, замкнут и немного меланхоличен».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды премьер-министр Италии Берлускони умер в возрасте 86 лет. С минувшей пятницы он находился в больнице".