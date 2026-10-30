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Итальянские автобусы могут приехать в Харьков

Транспорт 18:09   30.10.2026
Татьяна Литвина
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Итальянские автобусы могут приехать в Харьков Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с муниципалитетом Генуи о возможности передачи городу общественного транспорта. В первую очередь, Харьков интересуют автобусы, сообщила пресс-служба мэрии.

Игорь Терехов рассказал о потерях городского транспорта в результате вражеских обстрелов и отметил необходимость пополнения подвижного состава, в том числе автобусами.

«Сегодня у нас есть дефицит транспорта. Поэтому я всегда говорю с нашими городами-партнерами о поддержке в этом вопросе. Почему автобусы? Потому что для нас это транспорт, который работает независимо от того, есть электроэнергия или нет», — отметил Игорь Терехов.

Во встрече приняли участие ответственный за устоявшуюся мобильность и общественный транспорт Эмилио Роботти, руководитель управления городской мобильности Альберто Каппато и представители транспортной компании AMT. Они обсудили варианты передачи транспортных средств Харькову, их технические характеристики и логистику.

«Представители Генуи выразили готовность продолжить проработку этого вопроса», — говорят в мэрии.

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Напомним, буквально два дня назад, 28 октября, в Харькове из-за перебоев электричества были проблемы с движением электротранспорта в городе. Для перевозки пассажиров пустили дополнительные автобусы.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 18:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с муниципалитетом Генуи о возможности передачи городу общественного транспорта.".