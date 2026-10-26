Трамваи №5 и 8 в Харькове временно изменят маршруты
Во вторник, 27 октября, трамваи №5 и 8 в Харькове временно изменят маршруты. Они не будут доезжать до разворотного круга «Ул. Одесская» с 9:00 до 17:00.
Как сообщила пресс-служба мэрии, в это время АО «Харьковоблэнерго будет проводить работы. Поэтому движение трамваев будет прекращено по проспекту Байрона и улице Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачова.
Трамваи будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»):
- №5: от вокзала Харьков-Пассажирский до ул. Мухачева;
- №8: от 602 микрорайона до ул. Мухачево.
На период отсутствия трамвайного сообщения будет организована работа временного автобуса №8:
- ул. Одесская (разворотный круг) – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Мухачево.
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Напомним, утром в Харькове были проблемы со светом, часть электротранспорта не курсировала. Было организовано альтернативное автобусное сообщение.