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Враг ударил по Харькову вечером 26 октября: что известно

Происшествия 17:50   26.10.2026
Виктория Яковенко
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Враг ударил по Харькову вечером 26 октября: что известно Фото: Харьковский горсовет

Около 16:40 в Харькове был слышен взрыв.

Дополнено в 17:50. Враг нанес еще один удар по Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Холодногорскому району.

До этого мониторинговые каналы писали о реактивном «Шахеде», который летал над Харьковом.

Напомним, на прошлой неделе Харьков пережил 36 обстрелов. Мэр Игорь Терехов отметил, что город прошел через очередную серию жестоких вражеских атак. Три человека погибли, 28 – пострадали, среди них – трое детей. Под огнем находились шесть районов: Основянский, Новобаварский, Индустриальный, Слободской, Холодногорский и Шевченковский. Враг полностью уничтожил последний работавший в городе «Эпицентр», констатировал Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 17:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:40 в Харькове был слышен взрыв.".