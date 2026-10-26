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Вернут ли праздники? В Центральном парке Харькова ставят укрытие на 50 мест

Общество 17:20   26.10.2026
Елена Нагорная
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Вернут ли праздники? В Центральном парке Харькова ставят укрытие на 50 мест Фото пресс-службы КП «Центральный парк»

В Центральном парке Харькова начались работы по установке железобетонного укрытия. Рассчитанное на полсотни человек защитное сооружение монтируют за Американскими горками.

Как рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь КП «Центральный парк» Андрей Кравченко, укрытие устанавливают не на центральной аллее, а именно возле озера и инклюзивной детской площадки, так как во время войны именно там прогуливается и отдыхает больше всего посетителей. Монтажом модульной конструкции занимаются специалисты предприятия-производителя.

«Сегодня у нас начали монтировать укрытие. Это городской проект. Сертифицированные укрытия, которые уже установлены во многих городах нашей страны. Они проверены специалистами ГСЧС, и было доказано, что они способны выдерживать взрывную волну, задерживать осколки», — рассказал Кравченко.

Конструкция рассчитана на пребывание до 50 человек и будет иметь отдельное пространство для посетителей на креслах колесных и с детскими колясками. Монтажные работы обещают закончить до четверга. В дальнейшем внутри проведут электричество, автономное освещение, установят места для сидения, средства пожаротушения и аптечку. Чтобы посетители могли быстро найти укрытие во время тревоги, по всему парку разместят соответствующие указатели.

Фото пресс-службы КП «Центральный парк»

За чистотой и порядком в помещении, чтобы недобросовестные посетители не превратили его в туалет, будут следить уборщицы и служба охраны парка.

«К счастью, это укрытие расположено на территории нашего коммунального предприятия. Случаи, когда какие-то маргиналы заходили к нам, — единичные и не систематические. Что касается видеонаблюдения, этот вопрос мы прорабатываем. Скорее всего будет установлено, но нужно понять, как эти камеры будут работать и какова цель их размещения. Это, возможно, появится в будущем», — отметил пресс-секретарь КП.

Кравченко подчеркнул, что появление укрытия не предусматривает возобновления каких-либо массовых мероприятий на территории парка — предприятие, как и раньше, воздерживается от их проведения из соображений безопасности.

«Прежде всего, это для того, чтобы люди, посещающие Центральный парк, имели возможность, в случае необходимости, зайти в сертифицированное укрытие и здесь переждать возможную опасность», — пояснил пресс-секретарь КП.

Фото пресс-службы КП «Центральный парк»

Он добавил, что в случае спроса подобные защитные сооружения в будущем могут появиться и в других парках и скверах Харькова — коммунальщики будут инициировать этот вопрос перед горсоветом.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 17:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова начались работы по установке железобетонного укрытия. Рассчитанное на полсотни человек защитное сооружение монтируют за Американскими горками.".