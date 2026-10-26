«Не упасть — задачка со звездочкой»: что сделали в Покровском сквере Харькова

Покровский (Соборный) сквер в центре Харькова, который в конце июля вернули в собственность громады, находился в неудовлетворительном состоянии — коммунальщики «Харьковзеленстроя» провели там аварийный ремонт.

«Самой главной нашей задачей было проинспектировать состояние сквера, — рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко. — Оно оказалось неудовлетворительным. Откровенно говоря, ужасным. Потому что там и ограждения заржавели, и краска шелушилась, и все лестницы разрушены были. Просто пройти нормально, чтобы не упасть, это была задачка со звездочкой».

После обследования первым делом взялись восстанавливать пешеходные зоны.

«Первое, что мы сделали, — переложили местами брусчатку. Далее мы начали перекладывать лестницы для того, чтобы можно было нормально спуститься вниз на Сергиевскую площадь», — отметил пресс-секретарь КП.

Также коммунальщики заново покрасили чугунные ограждения, заменили брус на наиболее аварийных скамейках, отчистили от птичьего помета скульптуру Григория Сковороды и сняли старую краску с фонтана.

«Это аварийный ремонт. Мы устраняли аварийность за средства и ресурсами нашего предприятия. У нас есть собственный цех, где мы брус готовим, поэтому имеем возможность не закупать, а делать под себя. Брусчатка та же самая. Просто она же провалилась, и надо было ее вытащить, утрамбовать песок и разложить заново. Пока каких-либо закупок по скверу мы не делали. Самое главное — убрать аварийность, а потом уже будем думать о серьезных проектах», — рассказал Кравченко.

Полноценное восстановление фонтана отложили на следующий год.

«Фонтан очень сложный по форме. Главная чаша состоит из нескольких уровней, а затем вода спускается на пять ярусов вниз. И это все надо будет нам прозондировать, посмотреть, в каком состоянии эти переливы, как их восстанавливать и сколько это будет стоить», — подчеркнул Кравченко.

Напомним, 29 июля городской совет принял решение о прекращении договора аренды участка площадью более 3 га по улице Университетской с Харьковской епархией УПЦ (МП). Земельный участок вместе с Соборным (Покровским) сквером вернули в распоряжение громады города. В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что исследовали техническое состояние фонтана в сквере и обнаружили немало проблем. В капитальном ремонте нуждаются гранитные и каменные элементы, внутренние коммуникации и форсунки.