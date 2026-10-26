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Эвакуационный дрон спас еще нескольких раненых на Харьковщине: видео

Происшествия 19:21   26.10.2026
Татьяна Литвина
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Эвакуационный дрон спас еще нескольких раненых на Харьковщине: видео Фото: начальник ХОВА Олег Синегубов

Тяжелый эвакуационный дрон, который получил 475-й отдельный штурмовой полк «CODE 9.2» в рамках программы «Харьковские крылья», спас еще несколько жизней на фронте.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, во время эвакуаций дроном успешно транспортировали раненых воинов с поля боя и передали медикам.

«Это системная работа, которая уже ведется на самых трудных направлениях фронта. Там, где каждая минута имеет значение, а путь медицинской помощи может быть чрезвычайно сложным или вообще недоступным для наземного транспорта», — отметил Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

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Напомним, впервые эвакуационный дрон был использован на Купянском направлении. С позиции эвакуировали раненого пехотинца 30 ОМБр. Из-за высокой активности вражеских БпЛА и заминированной местности эвакуировать его с помощью уже традиционных НРК было невозможно.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 19:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тяжелый эвакуационный дрон, который получил 475-й отдельный штурмовой полк «CODE 9.2», спас еще несколько жизней на фронте.".