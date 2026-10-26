Эвакуационный дрон спас еще нескольких раненых на Харьковщине: видео

Тяжелый эвакуационный дрон, который получил 475-й отдельный штурмовой полк «CODE 9.2» в рамках программы «Харьковские крылья», спас еще несколько жизней на фронте.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, во время эвакуаций дроном успешно транспортировали раненых воинов с поля боя и передали медикам.

«Это системная работа, которая уже ведется на самых трудных направлениях фронта. Там, где каждая минута имеет значение, а путь медицинской помощи может быть чрезвычайно сложным или вообще недоступным для наземного транспорта», — отметил Синегубов.

Видео: пресс-служба ХОВА

Напомним, впервые эвакуационный дрон был использован на Купянском направлении. С позиции эвакуировали раненого пехотинца 30 ОМБр. Из-за высокой активности вражеских БпЛА и заминированной местности эвакуировать его с помощью уже традиционных НРК было невозможно.