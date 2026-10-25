В Генштабе сообщили, как прошли сутки на Харьковщине: отбито 12 штурмов РФ

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили восемь штурмов россиян около Терновой, Охримовки и Бочкового.

На Купянском – враг пытался прорваться четыре раза в районе Радьковки.

«За прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 281 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10010 дронов-камикадзе и совершили 3276 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 24 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также ГШ обновил информацию о потерях врага: